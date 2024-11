Santos Laguna: los 3 mejores goles del 'Tano' Ortiz con los Guerreros

Fernando "Tano" Ortiz, fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de los Guerreros, los aficionados se mostraron contentos ante su próxima llegada y confían en que el ex defensa que alguna vez fue campeón con Santos Laguna, pueda devolverle al equipo sus tiempos de gloria.

El "Tano" y su cuerpo técnico serán los encargados de guiar el camino de los Guerreros para un exitoso Clausura 2025, mientras que el panorama de los refuerzos es un tema que sigue preocupando a los más fieles de Santos Laguna.

No obstante, los aficionados no olvidan lo hecho por Ortiz en su estancia con Santos Laguna, pues el ex defensa fue pieza clave y parte de la alineación que logró la tercera estrella en el Clausura 2008.

Los 3 mejores goles del "Tano" Ortiz con Santos Laguna

A pesar de que el "Tano" se desempeñaba como defensa, hubo ocasiones en que se puso la camisa de delantero y anotó para los Guerreros, en este listado están sus tres mejores tantos.

Contra Veracruz - Clausura 2007

En el Clausura 2007, Santos disputaba un partido de fase regular en contra de los Tiburones Rojos de Veracruz, mismo que terminó con un solitario gol por parte de Fernando Ortiz tras una serie de rebotes en el área chica, convirtiéndose en el héroe de la tarde en el Estadio Corona.

Contra Cruz Azul - Clausura 2008

La jornada 1 del torneo donde Santos Laguna quedó campeón, empezó con un empate entre Cruz Azul y los de la Laguna, sin embargo, el primer gol del torneo para los Guerreros estuvo a cargo del "Tano", quien se elevó ante un tiro de esquina y remató con la cabeza para vencer al "Conejo" Pérez.

Contra San Luis - Clausura 2007

Santos Laguna se encontraba peleando el descenso, por lo que acumular puntos era una situación clave para los de la Comarca Lagunera, en un frenético partido contra San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, Fernando Ortiz terminó por meter el gol de la victoria tras un remate de cabeza al minuto 70 y le dio un respiro a los Guerreros.