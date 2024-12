Santos Laguna: Guerreros sumaron 31 Seleccionados en 2024

Los Guerreros hicieron una gran contribución referente a jugadores Seleccionados.

Además de ser una de las canteras más reconocidas en el futbol mexicano, Santos Laguna también hizo una gran contribución en 2024 con relación a los llamados para la Selección Nacional de los respectivos países de sus jugadores.

El conjunto verdiblanco cerró el año con un total de 31 Seleccionados Nacionales repartidos en distintos torneos y partidos internacionales, los cuales son la Copa América, Juegos Olímpicos, Eliminatorias de Conmebol, Liga de Naciones de la Concacaf, Copa del Mundo Sub 20, Copa del Mundo Sub 17, Campeonato de la Concacaf Sub 20 y Torneo Internacional de Fuerzas Básicas.

Además de esto, las giras de preparación también destacaron por haberse realizado en países como Países Bajos, Croacia, Brasil, Eslovenia, Alemania y Costa Rica.

¿Qué jugadores de Santos Laguna fueron Seleccionados?

Las dos ramas, tanto la varonil como la femenil, tuvieron presencia en los torneos anteriormente dichos, por lo que la lista de Seleccionados Guerreros queda de la siguiente manera.

Selección Mayor

Carlos Acevedo, Jordan Carrillo, Anderson Santamaría (Perú), Antony Lozano (Honduras), Sofía García (Colombia), Juelle Love (Puerto Rico, María Peraza (Venezuela), Sandra Nabweteme (Uganda), Magalí Cuadrado (Uruguay) y Doménica Rodríguez (Ecuador)

Selección Sub-23

Santiago Muñoz, Diego Medina, Héctor Holguín y Bruno Amione (Argentina)

Selección Sub-20

Stephano Carrillo, Geovanni Pérez, Tahiel Jiménez y Nicol de León

Selección Sub-18

Luis Ángel Gómez, Didier Díaz, Máximo Reyes y Sahiel Cedillo

Selección Sub-17

Nicol de León, Giovani Monsiváis, Gianluca Benítez y Raúl Gutiérrez

Selección Sub-16

Diego García, Diego Hernández, Justin Chávez y Axel Leyva

Selección Sub-15

Santiago Cárdenas

Selección Sub-13

Joan Mateo Contreras