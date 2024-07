Santos Laguna espera partidos intensos en la Leagues Cup

Los próximos partidos de la Leagues Cup que inician este viernes, serán intensos para el equipo del Santos Laguna debido a la calidad de los equipos rivales que enfrentarán, según dio a conocer Salvador Mariscal, mediocampista del Club Santos.

El canterano de 21 años resaltó la complejidad que representan los equipos de la Major League Soccer, particularmente DC United y Atlanta United, rivales de los laguneros en este certamen internacional.

"Los equipos de la MLS siempre son buenos rivales, han crecido mucho. Siempre es bueno enfrentarnos a conjuntos de Estados Unidos, porque siempre estará esa competencia, así que serán partidos intensos y fuertes. La Leagues Cup es un torneo nuevo, una nueva oportunidad. El equipo está bien, se ve motivado porque en el último partido (vs. Tigres) se vio una mejoría. Si bien no nos alcanzó, pero fueron 60-70 minutos en los que el equipo compitió. Esta semana larga la estamos aprovechando para preparar el partido vs. DC United".