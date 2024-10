Santos Laguna deberá reinventarse: Alejandro Irarragorri Kalb

La reinvención de Santos Laguna ya está en proceso. El nuevo presidente del club albiverde, Alejandro Irarragorri Kalb, expuso ayer, en exclusiva para El Siglo, su propósito de trabajar día a día, prácticamente desde la raíz, para que los Guerreros regresen a los planos protagónicos dentro de la Liga MX.

El joven presidente santista acudió por vez primera al estudio de Siglo TV, con el objetivo de compartir algunos aspectos de los planes que tiene la oficina santista, para revertir la situación actual y volver a otorgarle alegrías a los aficionados.

Aleco dejó en claro que hoy por hoy, es necesario “reinventar” la filosofía, la forma de trabajo, la misma manera de entender el futbol, para toda la organización, con el objetivo firme de encontrar mucho mejores resultados.

“Mi intención de llegar a ser presidente de Santos Laguna tiene fondo, no solamente es una cuestión de tiempo. Viene de fondo, porque durante mucho tiempo ha faltado corazón, ha faltado arraigo en el plantel, y yo estando inmerso en el corporativo, viendo esta situación, aunque no soy nadie para juzgar, me llegó esta oportunidad y tenía la opción de tomar la presidencia o quedarme donde estaba, a mí me gustan los retos y decidí asumir la responsabilidad de regresarle a La Laguna todas las alegrías que a mí me han generado desde chavo”, describió Irarragorri en el inicio de la charla.

Al estar el equipo en una mala posición en lo deportivo, ubicado en el último lugar de la tabla general, Aleco encuentra una palabra clave si es que quieren cambiar esa realidad. “Reinvención.

Toca reinventarnos todos los días. No hemos perdido esa identidad con nuestra gente, porque el corazón ahí está, pero no la hemos manejado con la intensidad que debemos hacerlo. Yo no nací en La Laguna, pero me considero lagunero porque estoy aquí desde que tenía cinco años, el lagunero no sólo tiene corazón, unión y trabajo, el lagunero siempre quiere ser más, y eso vamos a buscar”, señaló.

SUS DECISIONES

En su nuevo rol como presidente, Irarragorri Kalb tendrá que tomar decisiones estratégicas que afectarán forzosamente en el futuro de la organización, pero tiene plena confianza en quienes le respaldan, para llevar a Santos a buen puerto.

“No es una sola persona la que hará los cambios, es imposible, para eso tengo el apoyo del comité de dirección, del consejo de administración, de nuestros socios comerciales, con quienes estamos muy comprometidos a seguir generando valor en la región, y el gran respaldo también de Manyra (Hernández) y Braulio (Rodríguez), con quienes todos tendremos que reinventarnos, es un trabajo de equipo”.

La responsabilidad de tomar la presidencia de un club profesional, implica necesariamente ejercer liderazgo, lo cual es un desafío mayúsculo para un joven de 24 años de edad.

“El liderazgo no se da así como así, pero la confianza sí, y si como líder eres intenso, los colaboradores te van a regresar esa intensidad. Yo no pido que me compren el liderazgo, vengo a dar intensidad, y la voy a pedir a cambio, siempre consciente de que el liderazgo no se otorga, ese se gana con las actitudes que debemos tomar”.

CONSTANTE MEJORA

Brindar mejores experiencias para los aficionados que asistan al Estadio Corona, son también asignaturas que tiene pendientes el nuevo presidente santista, quien aseguró que están en mejora continúa para que los santistas se sientan orgullosos de su casa. Admitió Aleco que cuando niño practicó futbol, pero se dio cuenta que sus habilidades eran limitadas, aunque logró vivir experiencias muy cercanas a la cancha, conviviendo con futbolistas muy recordados por la afición santista.

Finalmente, Irarragorri Kalb se dirigió a los hoy sufridos aficionados, para invitarlos a buscar ser parte de un equipo que se reinventa, y sobre todo, a dejar de lado la juventud del directivo, o bien, a verla como una oportunidad, en lugar de que sea una limitante:

“la edad sólo es un número. Es lo que hacemos con el tiempo que nos toca vivir, lo que en realidad nos define. No puedo pedir confianza, pero la puedo entregar, en base a compromiso, arraigo y corazón, es lo que vamos a poner todos los días para devolverle la felicidad a La Laguna”.