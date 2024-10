Santiago Giménez revela que un equipo histórico de Europa lo buscó

Santiago Giménez estuvo muy cerca de llegar al AC Milan, histórico equipo de la Serie A. Así lo aseguró durante una entrevista, donde aceptó que portar los colores del equipo italiano sería "un sueño" para él.

El "Bebote", quien actualmente se encuentra lesionado, explicó que en su momento no tomó la opción porque el precio y el tiempo eran muy cortos, pero no está cerrado a la posibilidad. Especialmente, porque "sigue abierta".

"El último día del mercado, fueron horas muy intensas. Y me buscó el Milan y no se acordó ese día, porque era corto el precio y tiempo. Ir al Milan sería un sueño para mí. Cuando era chico crecí con Ronaldo, Ronaldinho, Kaka. Al final no se dio, pero que haya interés te hace sentir importante y sigue abierta esa opción", platicó para los micrófonos de ESPN.

Durante la charla, el también jugador de la Selección Mexicana aceptó que prefirió quedarse en la Eredivisie con el Feyenoord para jugar en la Champions League.

La lesión que lo dejará un tiempo de las canchas

Fue el pasado 24 de septiembre, durante el partido entre Feyenoord y NAC Breda, cuando el futbolista salió de cambio porque presentó molestias en su pierna.

La imagen de la transmisión captó a Santiago tirado sobre el césped, mientras se llevaba repetidamente las manos a su rostro.

"Santiago Giménez sufrió una lesión en la parte superior de su pierna. Los exámenes médicos revelaron que la lesión requerirá un periodo de recuperación de tres meses", informó el conjunto neerlandés en un comunicado.

De momento, el "Bebote" se encuentra en recuperación.