Santa Fe Klan está por debutar en OnlyFans

OnlyFans, una de las plataformas populares para adultos, parece estar tentando a Ángel Quezada, más conocido en el mundo del espectáculo como Santa Fe Klan, quien está dispuesto a desnudar... su talento, de manera literal.

El artista, envuelto anteriormente en controversias por su supuesta relación con la modelo Karely Ruiz, una estrella en la mencionada aplicación, reveló recientemente la posibilidad de debutar en Only con contenido muy especial para sus seguidores.

Sin embargo, el intérprete de "Tú y Tú" dejó en claro que no compartirá imágenes explícitas, sino que está trabajando en un proyecto musical que podría ver la luz este año.

"No es solo para publicar fotos desnudos, hay muchas cosas que puedes ofrecer a los fanáticos, cosas especiales que no se ven en ningún otro lugar, solo ahí, y yo tengo sorpresas para los fans. No es solo para desnudarse", expresó ante los medios de comunicación, según lo retomado por "Ventaneando".

El famoso busca destacar a través de su trayectoria musical y ofrecer contenido exclusivo, aunque no proporcionó más detalles al respecto. Además, se desconoce el costo de la suscripción para acceder a su perfil.

Santa Fe Klan y Danna Paola, ¿los nuevos Rihanna y Eminem?

Santa Fe sorprendió al revelar que está en conversaciones con Danna Paola para realizar una colaboración musical.

"Hay una idea de hacer algo tipo la canción de Eminem con Rihanna", comentó.

El artista agregó que tiene la idea de crear un videoclip similar a "Umbrella", interpretada por la estadounidense y el rapero Jay Z.

"Como que esté cayendo lluvia", mencionó.

La voz detrás de "Mala fama" y el intérprete mexicano se encontraron durante la pelea del boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez que se llevó a cabo en Las Vegas en septiembre de 2023. Danna interpretó el himno nacional, mientras que Klan cantó "Soy mexicano".