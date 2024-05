Sangre contaminada: el caso que ha estremecido al Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, declaró ayer que era "un día de vergüenza" para el Estado británico.

Esto luego de hacerse público un reporte del gobierno sobre transfusiones de sangre contaminada con VIH y hepatitis. “Muchos de aquellos tratados con sangre o productos de sangre del Servicio Nacional de Salud, particularmente entre 1970 y 1998, murieron o sufrieron miserablemente, y muchos otros continúan sufriendo”.

El reporte señala que hubo fallas “sistemáticas, colectivas e individuales” para tratar éticamente, apropiadamente y rápidamente, con el riesgo de infecciones fueran transmitidas en la sangre, con las infecciones, cuando el riesgo se materializó y con las consecuencias para miles de familias.

De 4 mil y 6 mil personas con desordenes sanguíneos en el Reino Unido más de mil fueron infectados con VIH y aquellos infectados también fueron infectados con hepatitis C, hepatitis B y hepatitis D. Mientras un número más grande de aquellos que no fueron infectados con VIH recibieron material sanguíneo infectado con uno o más virus de hepatitis, por lo que desarrollaron hepatitis C.

A su vez, más de 26 mil personas fueron infectados con hepatitis C luego de recibir una transfusión sanguínea. Debido a información limitada no se ha podido determinar el número de infectados con hepatitis B crónica.

El reporte afirma que la escala de lo que sucedió es “aterradora”, para luego señalar “el estimado más preciso es que más 3 mil muertes son atribuibles a sangre, tejidos o productos de sangre infectados.

Pesquisa sobre la sangre contaminada

Las pesquisa, llevada a cabo durante cinco años en el Reino Unido a cargo del antiguo juez Brian Langstaff, determinó, según los hallazgos divulgados hoy, que las infecciones y muertes de pacientes no fueron un "accidente" sino que podrían "haberse evitado mayoritariamente".

El exmagistrado a cargo de la investigación dijo que el desastre de la sangre infectada "continúa ocurriendo" hoy, ya que algunos de los pacientes afectados "se siguen muriendo cada semana".

Entre los errores detectados se denuncia que las autoridades sanitarias fueron "demasiado lentas" a la hora de responder a los riesgos y se identificó un "fracaso en el régimen de licencias" en las importaciones (de donantes de Estados Unidos) que "se entendía que eran menos seguras que los tratamientos nacionales".

"El sistema inepto y fragmentado de donaciones que había en el Reino Unido en aquel momento implicó que hubo fallos a la hora de asegurar un suministro suficiente del llamado Factor VIII de donantes británicos", apunta el documento.

En los años 70 se introdujo un nuevo tratamiento contra la hemofilia que requería una gran cantidad de reservas sanguíneas, lo que obligó al Reino Unido a importarla de Estados Unidos, donde los donantes -muchos de ellos de grupos de riesgo como drogadictos, trabajadores del sexo y presos- recibían un pago por su sangre.

Indemnizaciones

Los casos más urgentes de afectados en el escándalo de las transfusiones de sangre contaminada ocurrido en el Reino Unido durante décadas recibirán un adelanto de 210.000 libras (245.000 euros) en concepto de indemnizaciones, reveló este martes el Gobierno británico.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja), el secretario de Estado del Ministerio del Gabinete, John Glen, señaló hoy que el Gobierno indemnizará con pagos adelantados de 210.000 libras (245.000 euros) a las víctimas que aún viven, antes de establecerse cuáles serás las indemnizaciones finales.

Esos primeros pagos se entregarán en un plazo de 90 días, que comenzará este verano, según dijo, para que "puedan llegar a quienes los necesitan con mayor urgencia".

Las indemnizaciones finales se efectuarán antes del próximo año y estarán exentas de algunos impuestos.