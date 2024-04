Sandra Itzel 'abre' su corazón tras salida de programa

Siendo una de las participantes que sin duda dejarán un enorme hueco en el programa MasterChef Celebrity, Sandra Itzel concedió una entrevista para esta casa editora, donde abrió su corazón y habló de las altas y bajas de haber estado en esta competencia.

Desde el otro lado de la línea telefónica, la también cantante habló que la oportunidad de participar en este reality llegó en el "momento preciso", ya que era una opción para reconectarse nuevamente con la cocina, de la cual, por alguno u otro motivo, se había alejado.

Es bien sabido que durante toda su participación, Sandra siempre demostró el gran amor que tiene hacia su abuela Reina, a quien le agradecía los aprendizajes, pero ella no solo se refería a los culinarios, sino en la vida general.

"Mi abuelita siempre ha sido mi más grande admiración, no solamente me enseñó a cocinar, también me enseñó el amor hacia la familia, a sentirme siempre orgullosa de mis raíces, todo", contó.

Era ese amor, no solo hacia su "abue", sino también en todo lo que realizaba, el que provocó que Sandra siempre llevara el estandarte de realizar los platillos con todo su amor, ya que, para ella, el cocinar era un acto de amor.

"Yo creo que ser una persona sensible y humana hace que los platillos sean bonitos, porque el cocinar es amar, entregar un platillo es sinónimo de amor profundo, porque le haces de comer a la gente que quieres", reveló.

Lastimosamente, esta sensibilidad que demostraba en cada uno de sus platillos, la llevó a ser atacada, recibiendo constantes burlas. Por lo que, MasterChef, además de ser un programa que la hizo mejorar sus aspectos culinarios, también la llevó a probar el lado agrio de la fama.

"Me enseñó a no mostrarme tal cual soy ante la gente, no voy a cambiar quién soy, pero sí voy a ser más sabia y meticulosa en saber a quién le demuestro esa parte de mí, porque en un mundo lleno de odio y frialdad, la gente critica mucho a una persona que es honesta", sostuvo.

A pesar de ser una de las favoritas para ganar la competencia, Sandra Itzel se despidió de MasterChef el pasado domingo; sin embargo, mencionó estar feliz con este cierre y su trabajo realizado dentro de la competencia.

"Cierro este capítulo con la mayor alegría, con saber que hice un gran trabajo, y pues feliz de lo que viene con mi música, con mi sencillo más reciente, y con mi nueva disquera, se viene un proyecto muy lindo en junio. Se viene mucho trabajo, se viene una nueva faceta, bonita y bendecida", mencionó.