El músico y cantante, Mario Sandoval ha sido el primer participante que salió de MasterChef Celebrity, y aunque lamenta haberse ido, asegura que fue una gran experiencia en su vida.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el exintegrante del dueto Lu, comentó que pese a que la gente lo vio en un capítulo, se realizó bastante trabajo previo a esa proyección.

"Ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Salí de mi zona de confort. Amo lo que hago, nací para realizar música, pero que te inviten a un reality show de cocina, donde si lo analizas es de los más nobles porque no tienes que hacer daño ni entrar en conflicto con nadie. Entré porque era un reto para mí y además soy adicto a la información y quería aprender más", comentó vía telefónica.

El artista dejó la "Cocina más famosa de México" porque una carne en su jugo que realizó no convenció del todo a los chefs.

"Lástima que perdí con un platillo que tengo años haciéndolo y más siendo de Guadalajara. Ni modo, entiendo que a lo mejor no soy una persona polémica que necesita el programa; sin embargo, sí soy una persona muy clavada en lo que hago. Me voy contento porque sé que lo hice bien.

"Creo yo que no me falló nada. Yo probé la carne y me quedó muy rica. Si ustedes vieron el capítulo, cuando entregué mi plato no obtuve críticas fuertes. No era para salir expulsado, siento que fue una decisión por bien del programa, no por el tema de la cocina", comentó.

Mario dio a conocer que algo que de igual manera le dejó el programa de TV Azteca fue hacer amigos y reencontrarse con conocidos.

"Ya tenía mucho tiempo de no ver a gente como Litzy o Raúl Sandoval. Conocí a Sandra Itzel, a Laura Bozzo o a Itatí Cantoral y son geniales. Salgo ganador en aspectos como haber aprendido mucho más de cocina, hice nuevos amigos y sentí como ese sentimiento de volver a clases, y es que la gente solo vio un capítulo; sin embargo, fueron semanas de preparación".

Sandoval expresó que en el aspecto gastronómico, es muy "garnachero", aunque también hace dieta keto.

"Soy muy garnachero. A mí llévenme por tacos al pastor o carne en su jugo. Les cuento que no tomo refrescos ni como azúcar o harina. Estoy limitado en mi forma de comer. Hay un dicho que dice, 'Uno tiene que amar lo que come o tiene que amar a quien le cocina', así que pensé que esto me podía servir para cocinarle a otra persona".

Por otro lado, Mario informó que en los últimos años se dedicó a escribir canciones, pero se alejó de los reflectores.

"Saqué unos temas nada más, sin difusión y fue como me di cuenta de que debo sacar rolas con un plan de trabajo. Estoy en una etapa de la música, donde todo es tan competitivo que no la puedes forzar tanto. Yo vine a esta carrera a entregar canciones".

Celebró el cantante que a él le tocaron los tiempos en los que el éxito de una canción duraba bastante, o bien, se lanzaban discos completos con extensos planes de promoción.

"En la actualidad, una canción permanece una semana y adiós. Tengo la ventaja de ser de la última generación que todavía tuvo éxitos para toda la vida y discos que se vendían.

"El lanzamiento de un sencillo era gigantesco. Para poder llegar a ello había un filtro enorme, hoy en día cualquiera sube una canción y está muy bien, pero hay personas que colocan malos temas o con mensajes negativos y desgraciadamente pega más eso que lo que tiene calidad. Venimos de grandes géneros como el rock o lo clásico y ahora siento que le están dando en la mad… a la música".