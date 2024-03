Sainz cierra tercero en Gran Premio de Baréin

El español Carlos Sainz (Ferrari), que terminó tercero el Gran Premio de Baréin, el primero de la temporada, dijo que su salida "no fue la ideal", porque perdió una posición, pero luego pudo "imprimir" su ritmo y terminar en el podio por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

Sainz explicó que fue "una sorpresa positiva" haber mantenido la distancia con el Red Bull del mexicano 'Checo' Pérez y resaltó que el tercer puesto no es donde quieren estar, pero "está bien" para ser la primera carrera y visto el ritmo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Señaló que tenían el plan "claro" de usar primero el juego de neumáticos blandos y después las gomas duras, porque degradaban menos, pero tuvieron un pequeño problema con estas últimas porque bloqueaban con el eje delantero.

"Me he sentido muy fuerte y aunque la salida no fue ideal, gestioné bien los neumáticos e imprimí mi ritmo", destacó Sainz, adelantado en la salida por el británico George Russell (Mercedes), pero que minutos después superó a su compañero de equipo y también al piloto inglés para colocarse en posiciones de podio.

"Ahora veremos en Jeddah dónde estamos. Espero a McLaren y Red Bull, que ya el año pasado eran competitivos en alta velocidad, pero nosotros también hemos mejorado. A ver si somos competitivos en Jeddah", concluyó Sainz, preguntado por el gran premio de la próxima semana, en el que las largas rectas son el elemento más importante de la carrera.