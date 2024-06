Sagittaria, una estrella internacional del drag

El pasado jueves 13 de junio la artista drag española, Sagittaria, visitó Torreón como parte de su gira por México. La transformista estuvo en un reconocido antro ubicado en la zona Centro de la ciudad.

La estrella global, conocida principalmente por su participación en el reality show Drag Race España en su primera temporada en el 2021 y en donde quedó finalista, así como en Drag Race España All Stars (2024), habló en exclusiva con El Siglo de Torreón, en donde contó como se ha sentido con el recibimiento del público mexicano, la música que la inspira, así como las diferencias que ha visto entre el drag español y drag de México.

Es una de las artistas más jóvenes del drag en llegar a una plataforma como Drag Race, pues ingresó a la competencia con 22 años de edad, apenas en sus veintes ya ha logrado recorrer varias partes del planeta con su talento y belleza.

¿Cómo te ha recibido el público mexicano?

Increíble. Es que lo digo siempre, el público mexicano es el mejor público que he visto en mi vida. Sabes es que no hay un, pero, la gente es muy amorosa, muy respetuosa, es, de verdad, sinceramente el mejor público que he tenido en mi vida. No hay otra palabra para definirlo.

¿Qué hace diferente al público mexicano?

Justamente el calor de México, no el calor real, porque ese también. La gente es muy acogedora. Les encanta ver a gente viniendo, la palabra es un poco “welcoming”,¿no?, eso te da la bienvenida y te hace sentir como que estás en tu casa.

¿Cómo te ha parecido la escena drag en México?

Por ejemplo, en Aguascalientes, sí que no he tenido tiempo, porque llegamos lo justo, y nos fuimos al día siguiente a primerísima hora, y no me dio tiempo de ver la escena drag. Si es cierto que vi a una draga que se llama ADN. En Cancún pude ver a muchas, muy talentosas, una de ellas se llama Lupe y la escena del drag de ahí de Cancún es increíble, llevan una producción increíble. Y en Guadalajara pude ver más gente, las dragas que actuaron el día que actúe yo en Babel y también gente de por ejemplo La Más Draga, Aviesc Who?, por ejemplo Mista Boo! Siento que la cultura de Guadalajara también es muy guay, la cultura drag es muy fuerte en Guadalajara.

¿Qué hace diferentes al drag mexicano?

Yo creo que aquí le van todo más a lo grande, es como más, trajes hiper mega grandes. Yo real que sueño llevar trajes como los que llevan aquí, me encanta. Yo creo que eso, que ellas se lo llevan a una plataforma que al final te permite llevar trajes enormes y trajes increíbles. Por esa parte es como que, yo creo que no es mejor ni peor ninguna del drag, pero es que el drag mexicano es eso, es muy, la palabra yo creo que es grande. Llevarlo al máximo.

¿Y en España cómo es el drag?

A lo mejor en clubs la gente tampoco puede ir tan producida, para trabajar cuesta un poquito más. Yo creo que aquí las dragas tienen un poquito más de oportunidad, las locales también, de tener sitios fijos, ahí es tan difícil, muy difícil. Allí muy pocas tienen residencia. Aquí (en México), la gente va a los bares a ver a las dragas, allí (en España) es como ir de fiesta, hay drags, que bien.

¿Te gustaría regresar a un reality drag?

A lo mejor me podría animar a una de La Más Draga, o a un Global (All Stars Drag Race) o algo así, eso sí que me gustaría. Una La Más Draga la verdad que me encantaría, sobre todo por encontrarme en un registro diferente, o sea, siendo yo, pero a lo mejor siendo un poco más de lo que espera el público de aquí, pero llevándolo a mí.

¿Qué opinas sobre ser considerada una RuGirl polémica? ¿Te gusta?

Si, me gusta. Hay mucha gente que la agarra de excusa para decirme tonta, pero realmente la gente tonta es la que no da su opinión. La gente que tiene una opinión y no la da, es gente, pues que a lo mejor tiene miedo al formato. Yo no tuve ningún miedo en decir las cosas como las pensaba. Entonces, yo creo que tampoco polémica, pero sí creo que real. Yo creo que hay muchas drags que no han aprovechado el tirón y no han podido dar una opinión.

¿Qué más te gustaría hacer como Sagittaria?

Me gustaría realmente poder viajar mucho más y llegar a sitios donde no he ido. Por ejemplo, ya estar en México es para mí un objetivo en vida. O sea, yo jamás hubiera dicho que la Sagittaria de hace cinco años, cuando empezó, iba a llegar a poder hacer una gira por México, para mí esto ya es un sueño. Yo creo que cada uno se crea sus metas y yo creo que cada vez tengo más. Yo intento ir siempre ir a más y llegar a más gente, eso es lo que a mi llena.

¿Te gustaría explorar la actuación y otro arte como Sagittaria?

Me encantaría explorar sobre todo la moda. Lo que es con desfiles y todo esto, alguna vez lo he hecho, pero sí es cierto que en España es muy difícil también.

¿Te gustaría trabajar con alguna pop star mexicana?

Thalía, me encantaría Thalía, sería increíble.

¿Qué cantantes te inspiran en España?

De España, sinceramente a mí, la España que me gusta, que la considero como icónica, yo te diría Jurado, Mónica Naranjo, obvio. Las folcloricas, o sea Lola Flores. A ver, obviamente, Rosalía también lo ha petado, todo un icono. La España folclórica es la que más representa a España y mucho Rosalía. Al final también hay muchas artistas nuevas, por ejemplo, puede ser Aitana, está también Belén Aguilera, es increíble, lo mejor que ahora mismo hay en España. Pero sí que es cierto que de momento, yo creo que no hay nadie a la altura de Lola Flores, de Rocío Jurado, a ver Rocío Dúrcal.

¿Cuál es tu parte favorita de hacer drag?

Yo creo que el escenario me gusta muchísimo. Lo que es actuar es literalmente de las cosas favoritas que tengo, me encanta. De hecho es que si no actuara y fuera más chica de evento, de ser imagen de algún evento, a mí no me llenaría, necesito actuar, necesito la conexión con el público.

¿Qué canciones te gusta hacer en tu show?

Me mola muchísimo Ariana Grande, me mola mucho Lady Gaga, me encantan las divas pop americanas, me encanta ese estilo. Beyoncé ultimamente.

Describe en cinco palabras a Sagittaria

Icónica, yo te diría, moda, baile, aventarse al suelo, rubia y bueno, un poco de picardía. Lujuria esa es la palabra”