SADER no entrega 1,400 mdp del programa 'Produciendo para el Bienestar'

Pese a que ya estaba considerado en el Presupuesto Federal de Egresos (PEF) del 2024 y que se supone pasando el proceso electoral se liberaría el recurso, siguen sin entregar 1,400 millones de pesos del Programa Produciendo para el Bienestar a siete estados de la república, entre ellos Coahuila, el cual le corresponden 23 millones de pesos, pero la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) les dijeron que ya no había dinero.

El dirigente de la CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales, dijo, que hace un par de semanas se reunieron con Santiago Arguello Campos, responsable de Fomento de SADER, para ver lo relacionado con un apoyo extraordinario de 13 millones de pesos que comprometieron a entregar a los productores de la Laguna para resarcir las pérdidas que registraron el año pasado en la producción de algodón, pero el funcionario les infirmó que la Secretaria de Hacienda notificó que ya no había dinero, que incluso quedó pendiente de entregar lo del Programa Produciendo para el Bienestar.

“Fuimos a la brava a México a reunirnos con el director de agricultura, Santiago Arguello, la dirigente nacional de la CNC (Leticia Barrera) nos consiguió la audiencia y nos dijo que antes de las elecciones se autorizó el recurso y quedaron de que pasando las iban a abrir para entregarlos y no han abierto nada, pero él nos dijo que, en Hacienda le dijeron que ya no había dinero, que incluso estaba pendiente de entregar lo de Sembrando para el Bienestar y pues reconoce que eso es muy grave por que estaban pendientes de entregar ese programa en siete estados”.

Navarro Morales, consideró que en el caso de los 13 millones de pesos para los algodoneros es comprensible que no se tenga, pese a que se supone que ya se les había dado “luz verde” para entregarse, pero al tratarse de una situación extraordinaria que surgió, pero en el caso del Programa que se supone está contemplado, etiquetado dentro del gasto y el funcionario le dijo que todavía no reciben los productores de los estados de; Chihuahua, Sonora, Nayarit, Coahuila, Querétaro, Tlaxcala, Coahuila y Sinaloa.

Repitió que, a Coahuila le corresponden 23 millones de pesos y el dirigente de le CNC en Sinaloa que según le comentó el dirigente cenecista de esa entidad el apoyo que recibirían este año sería de alrededor de 300 millones de pesos, ya que ellos si producen muchos cultivos básicos, literalmente son el “granero de México”.

Con relación a los 13 millones de pesos, el líder campesino manifestó que, Santiago Arguello les dijo que, lo único que se podía hacer, era esperar que en diciembre la Secretaria de Hacienda, les notifique el recurso disponible de subejercicios para nuevamente enviar un oficio a ver si se les autoriza, pero de antemano les digo que sería muy difícil, que ya no se les va a pagar ese apoyo.

“De plano no dijeron no hay dinero y le dijimos, ‘pero si fue autorizado en el presupuesto de egresos del año pasado’, ¿Dónde está ese dinero?, si ese dinero ya estaba etiquetado y como último recurso nos dijeron que se metería el escrito en Hacienda para ver si jala con recursos del subejercicio, pero de antemano nos dijeron que no se va a pagar”.