Amagos de Donald Trump contra miembros 'morosos' sacuden a la OTAN

El secretario general de la OTAN advirtió el domingo que Donald Trump estaba poniendo en riesgo la seguridad de los soldados de Estados Unidos y de sus aliados luego de que el favorito para llevarse la candidatura republicana a la presidencia dijo que Rusia debería poder hacer "lo que demonios quiera" con los miembros de la alianza que no cumplan sus objetivos de gasto en defensa.

Las declaraciones de Trump causaron profundas inquietudes en Polonia, un país de Europa central que ha estado bajo control ruso la mayoría de las veces desde finales del siglo XVIII. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que "ninguna campaña electoral es excusa para jugar con la seguridad de la alianza".

Hablando el sábado en un mitin en Conway, Carolina del Sur, Trump recordó cómo siendo presidente le dijo a un miembro no identificado de la OTAN que "animaría" a Rusia a hacer lo que quisiera en casos de aliados de la OTAN que fueran "morosos."

"¿No has pagado? ¿Eres moroso?", dijo Trump que fue lo que le comentó a dicho miembro. "'No, no los protegería. De hecho, los animaría a que hicieran lo que les diera la gana. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus facturas'".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que los 31 aliados están comprometidos a defenderse mutuamente.

"La OTAN sigue estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados. Cualquier ataque contra la OTAN será respondido con una respuesta unida y contundente", afirmó Stoltenberg. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone en mayor riesgo a los soldados estadounidenses y europeos".