Sabrina Carpenter y un con sabor a 'Espresso'

Sabrina Carpenter sorprendió al mundo este 2024. La cantante estadounidense pasó de ser telonera del The Eras Tour de Taylor Swift al éxito mundial con su canción Espresso, la canción más escuchada del año en Spotify.

Con apenas 25 años, Sabrina ha conquistado a millones como cantante, compositora, actriz e ícono de la moda. Y a pesar de que ya cuenta con una década de trayectoria, la euforia internacional se disparó a raíz de su debut en el festival de Coachella en el pasado mes de abril.

Espresso rápidamente se posicionó en los primeros lugares de las listas musicales más importantes a nivel internacional. En junio estrenó Please, please, please, un nuevo sencillo. Para el mes de agosto, lanzó el álbum Short n' Sweet, con el que emprendió su primer gran tour en solitario.

La primera parte del Short n' Sweet Tour comenzó en septiembre con 29 fechas a lo largo de Canadá y Estados Unidos. La siguiente parada comenzará en marzo de 2025 con nuevas fechas por Europa y el Reino Unido.

En el mismo mes de septiembre, Sabrina Carpenter arrasó en los premios MTV Video Vanguard Awards con siete premios, entre ellos el de artista y canción del año, y mejor video pop.

Pero estos no fueron los únicos reconocimientos que recibiría, en noviembre la Academia de Grabación nominó en seis categorías a Sabrina Carpenter; en álbum del año, canción del año, mejor artista nuevo, mejor grabación del año, mejor álbum vocal pop y mejor interpretación pop solista.

Este fin de año pinta bien para Carpenter, pues este 6 de diciembre estrenó en Netflix su especial navideño "A Nonsense Christmas" en el que hace un recorrido por las canciones de Fruitcake, su EP Navideño, y en el que tendrá de invitados a otras artistas como Christina Aguilera, Shania Twain, así como sus compañeras también nominadas al Grammy, Chappell Roan y Tyla.