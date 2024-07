Sabine Moussier confesó que padece una grave enfermedad

Como recordarás, Sabine Moussier causó preocupación entre sus seguidores al sentirse mal en el primer día de la competencia. Este incidente provocó uno de los chistes más discutidos en redes sociales, cuando Shanik Berman se aventuró a ofrecer un diagnóstico, basándose en lo que había aprendido de la serie Dr. House.

Sin embargo, el "diagnóstico" de Shanik Berman resultó ser incorrecto. A Sabine Moussier no le faltaban Zinc y Magnesio como mencionó la periodista. Entre lágrimas, la actriz reveló que padece una grave enfermedad, lo que le preocupa respecto a su capacidad para rendir al máximo en La casa de los famosos México.

Sabine Moussier ha compartido que está lidiando con una enfermedad autoinmune, la cual podría estar causando una serie de otros síntomas y malestares. Esta condición ha afectado su bienestar general, complicando aún más su situación en el programa.

"Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal pero me sube y me baja, y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla, porque yo entré muy bien", dijo la actriz de telenovelas.

Sabine también mencionó que está experimentando varios malestares, como presión baja y malestar estomacal. A pesar de estos síntomas, aún no se ha confirmado el diagnóstico exacto de la actriz. La incertidumbre sobre su condición sigue siendo un tema sin esclarecer hasta el momento.

"Traigo la presión super baja, 80/50, entonces me trae jodida. Ahorita me dijeron que me hidrate mucho y ya, pero no pasa nada, al ratito ya estoy bien... Me empezó a arder la panza por el limón. Es una infección estomacal y la presión traigo 80/50", comentó.