¿Sabías qué puedes hacer 'borrón y cuenta nueva' a tu Crédito Infonavit?

Con el objetivo de ayudar a las personas que tienen mensualidades atrasadas a regularizar su crédito, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó en septiembre de 2023 el programa "Borrón y Cuenta Nueva" por Convenio Privado, al que se han inscrito 15 mil 154 personas, hasta el cierre de junio de este año.

Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado es un programa que permite a las personas que deban de una a nueve mensualidades, sumar al total de su deuda los intereses generados.

De esta forma, se regulariza el estatus de su financiamiento, sin que su mensualidad registre algún cambio o incremento. Otra ventaja es que, si se realizan los pagos posteriores en tiempo, de manera completa y se cumplen con las condiciones del programa, las personas acreditadas pueden recibir un beneficio económico.

El monto del beneficio puede ser:

El equivalente a una mensualidad, sin incluir seguros ni comisiones, si sólo se tenía una o dos mensualidades atrasadas.

El equivalente a los intereses generados a partir de la tercera mensualidad, si se dejó de pagar entre tres y nueve mensualidades, así como la condonación de los adeudos por seguros y comisiones.

Este beneficio económico se aplica directamente sobre el capital de la deuda cuando se refleja en los registros del Infonavit un pago bimestral completo de la empresa en la que trabaja la persona acreditada, en caso de que tenga una relación laboral formal y cotice al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que, si la o el acreditado trabaja de forma independiente, no tiene empleo o no cotiza al IMSS, el beneficio económico se aplica cuando se hayan realizado tres pagos completos de forma consecutiva.

Del total de créditos inscritos hasta junio: 7 mil 710 cumplieron con los pagos solicitados y lograron reestructurar su crédito de forma satisfactoria.

De forma conjunta, el beneficio económico otorgado es de 32 millones 485 mil pesos.

Sin embargo, el apoyo más alto que se ha entregado es de 209 mil pesos para un solo crédito.

¿Cómo ingresar al programa?

Para aplicar al programa Borrón y Cuenta Nueva, los trabajadores tienen 3 opciones: Ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y en la sección "Mi Crédito" dar clic en el apartado "Solicitud de reestructura".

Acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza de la Delegación del Infonavit más cercana, con su Número de Seguridad Social o número de crédito y una identificación oficial vigente.

En caso de que el crédito se encuentre asignado a una agencia de soluciones de pago, el personal asesor se pondrá en contacto con el acreditado para ofrecerle la solución que más se ajuste a sus necesidades.

Las personas acreditadas pueden inscribir su crédito hasta dos veces al año, siempre y cuando tengan entre 1 y 9 mensualidades sin pagar, hayan agotado su Seguro de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos), alcancen a pagar el crédito en el plazo que se estableció inicialmente en su contrato, su crédito no se encuentre en proceso jurídico, no cuenten con una solución de pago o reestructura activa y aún no hayan liquidado su crédito y les falten al menos 12 mensualidades por pagar.