ROSSANA NÁJERA, más fuerte que nunca

Rossana Nájera ya no es la misma. Obtuvo una mayor fortaleza y creció en todos los aspectos. Todo, gracias a MasterChef Celebrity.

La actriz venció los pronósticos ganando el pasado domingo dicho reality show, gracias a sus platillos y del empeño que puso programa a programa.

La propia Rossana charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de la manera en que tal proyecto la volvió una guerrera y además recordó que hace tiempo tuvo la oportunidad de actuar en estas tierras al lado del fallecido Gonzalo Vega.

"Me atrevo a decirles que la Rossana de antes, a la mitad de la primera cocinada, con el estrés que sentía se hubiera ido y de repente me dije, 'no, sí puedo y aunque me cueste, puedo', así que así fui cocinando un domingo y otro más.

"Cada domingo me iba haciendo más fuerte y más segura de mí misma. Nunca jamás había confiado tanto en mí, nunca me había sentido tan orgullosa de mí como ahora. Varias veces quise tirar el mandil por la presión; sin embargo, no lo hice y seguí adelante y pues miren la recompensa, resulté ser la ganadora", comentó.

La emoción que siente por haberse llevado el título de MasterChef es bastante y la comparte con nuestros lectores a través de la entrevista.

"No saben lo feliz que estoy. Es un programa muy importante que tiene bastante prestigio nacional e internacional. Yo lo había visto y decía, 'qué increíble ver a esas personas que se matan cocinando y al final alguien gana', y esta vez fui yo la ganona. La verdad es que aún no me cae el 20", relató.

Reveló que tanto ella como sus compañeros pasaron por experiencias nada sencillas, como el tiempo que les daban para cocinar, el cual era poco.

"Está uno bajo presión, jugando con emociones. Yo me ponía muy sentimental, y quería llorar porque le decían cosas bonitas o malas a mis platillos y bueno, comprendí que eso pasa porque todo el tiempo nos estamos entregando al 100 por ciento, entonces las emociones se ponen a flor de piel a cada instante".

VA A AHORRAR Y A VIAJAR

Gracias a su triunfo, Rossana obtuvo un premio de un millón de pesos, mismo que no piensa malgastar, sino todo lo contrario.

"Es importante ahorrar y más siendo actriz. De repente hay trabajo y luego no, así que tenemos que contar con un ahorradito. Ahora, después de tanto esfuerzo, también hay que disfrutar, por lo que quiero viajar".

Reconoció la actriz que previo a su entrada a MasterChef Celebrity cocinaba platillos básicos en su natal Xalapa, Veracruz.

"Cuando vivía allá cocinaba, pero como ama de casa. Hacia cosas caseras. En mi vida había preparado pato o una langosta. Muchas cosas empecé a hacerlas desde cero, nunca en la vida me imaginé que pudiera lograrlo y eso fue muy emocionante".

Por otro lado, Rossana celebró que justo en la recta final de MasterChef Celebrity, le avisaron que se integraría a Cautiva de Amor, proyecto con el que TV Azteca vuelve al mundo de las novelas.

"Justamente me encuentro en Cuernavaca. Estamos grabando en un rancho espectacular. Es hermoso ver todo verde y observar caballos que son amados y apapachados y además estoy trabajando con Litzy, con quien estuve en 'La cocina más famosa de México'".

Algo que entusiasma bastante a Rossana, además de esta historia que se avecina, es el elenco encabezado por la mismísima Daniela Castro.

"A Daniela solo la conocía, más no la había tratado. Es muy divertida, buena compañera y una mujer bastante profesional".

Definitivamente, la veracruzana no se puede quejar, ya que las bendiciones han estado a la orden del día en su vida.

"Me atrevo a decir que 2024 lo voy a recordar como uno de los mejores años de mi vida. A nivel profesional ha sido increíble y además lo que aprendí a nivel personal en MasterChef fue brutal. Estos meses me ahorraron 10 años de terapia. Enfrenté una gran cantidad de miedos".

La nostalgia y a la vez la alegría llegaron cuando El Siglo recordó a Rossana una visita que ella hizo junto al fallecido Gonzalo Vega para presentar la obra La Señora Presidenta.

"Qué bonito recuerdo, ya no me acordaba de eso. Fui con Don Gonzalo Vega. Ha sido uno de los proyectos que más disfruté", contó y añadió que sabe que hay muchos laguneros destacando en bastantes actividades, lo que le da mucho gusto, "son bien talentosos en la Comarca Lagunera".