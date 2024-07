Exalcaldesa de Lerdo, exige no invisibilizar a las mujeres para la Dirigencia Nacional del PAN

La exalcaldesa panista de Lerdo, Rosario Castro Lozano, pidió no invisibilizar a las mujeres para ocupar la Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y lo hizo a través de sus redes sociales en las cuales etiquetó a Adriana Dávila, quien abiertamente ha dado a conocer sus intenciones de llegar a la Presidencia Nacional del PAN.

La exalcaldesa pidió al dirigente nacional actual, Marko Cortés, atender esta petición de género pues el PAN nunca ha tenido una dirigente mujer.

Fue a finales del pasado mes de Junio que el Consejo Nacional del PAN aprobó, por unanimidad, la conformación de comisiones que definirán el rumbo del partido y la renovación de la dirigencia nacional.

Castro Lozano dijo que se solicitó al Consejo Nacional la solicitud y también a la Comisión Nacional Electoral.

"Ni nos dijeron que 'sí', ni nos dijeron que 'no', sino todo lo contrario, nos invisibilizaron", denunció públicamente Castro Lozanoi.

Señaló que derivado de esta circunstancia se enviaron nuevamente sendas misivas al presidente del PAN Nacional, Marko Cortés, pero también a la Comisión de Promoción Política de la Mujer "que se supone defiende a las mujeres y esperamos que se pronuncie sobre este tema a la Comisión de Género y sobre todo a la Comisión Nacional Electoral para que considere nuestra solicitud a la emisión de la convocatoria... Hasta ahorita no ha habido respuesta, la estamos esperando", dijo Castro.

Aseguró que durante estos días han mostrado muchísimas mujeres y varones solidaridad en cuanto al apoyo a las mujeres para ocupar la dirigencia nacional.

"Las mujeres no solo ya gobernamos, legislamos y ocupamos los principales espacios de trascendencia política nacional; la Suprema Corte de Justicia, el INE, entre otros, ¿Por qué no después de 85 años en el partido Acción Nacional una dirigente mujer? No se trata solo de cambiar el género, no se trata sobre el número de que somos más en el padrón, se trata de que nos veamos reflejadas en ese cambio porque las mujeres tenemos capacidad, conocimiento y propuesta para gobernar el Partido Acción Nacional", dijo la también excoordinadora de Gabinete estatal.

Castro dijo que hay muchas mujeres valiosas pueden participar y que algunas de ellas ya han levantado la mano y explicó que su postura no tiene la intención de demeritar a los varones sino de dar el espacio que legítimamente las mujeres merecen.

"Ojalá pueda ser así y para eso son los conductos institucionales y en eso estaremos concentradas y luchando si las mujeres podemos gobernar a los ciudadanos ¿Por qué no en el partido Acción Nacional? Podemos gobernar nuestro partido", insistió.

Comisiones definirán rumbo del PAN

A finales de Junio, por unanimidad de votos, el Consejo Nacional del PAN, aprobó comisiones que definirán el rumbo del partido y la renovación de la dirigencia nacional.

A propuesta del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, se creó la Comisión Especial de análisis de resultados electorales, diagnóstico del partido y del país, que tiene como objetivo la generación de propuestas específicas para la implementación de cambios concretos en el partido, la conducción de los grupos parlamentarios y gobiernos.

El presidente de esta comisión será Julio Castillo López, actual director de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Por otra parte, se avaló la creación de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, que será la encargada de trazar la ruta, fechas y convocar a la elección de la nueva Presidencia Nacional del partido.

Quien presidirá la CONECEN será Ana Teresa Aranda Orozco, y sus integrantes son: María Beatriz Zavala Peniche, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Fernando Rodríguez Doval, Ignacio Loyola Vera, Juan Antonio García Villa y Ricardo Alfredo Ling Altamirano.