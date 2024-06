Rompe Karim Castruita con Omar Castañeda en Gómez Palacio

Karim Castruita, quien se ha desempeñado como coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio se deslindó del grupo político del diputado federal de MC, Omar Castañeda, aunque aseguró que no se irá de Movimiento Ciudadano.

"En mi tema personal, a título individual yo me quiero deslindar públicamente de las acciones del diputado federal, Omar Castañeda. Para mí es importante informar de esta situación porque ha sido un esfuerzo contracorriente el estar tratando de conciliar y coincidir en varios puntos. Lastimosamente ya no se pudo, sin embargo esto no nos limita a irnos del partido ni estar fuera", aseguró.

No obstante, reconoció que el inmueble en donde se ubican las oficinas de MC en Gómez Palacio son propias de Castañeda, razón por la cual dijo buscará otro espacio.

Desde diciembre del 2023 Karim Castruita, quien había sido nombrado por la dirigencia estatal como coordinador del Distrito 02 asumió la coordinación de Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio debido a que Zuriel Rosas Correa, el anterior coordinador municipal de MC, participaría en la contienda electoral de este 2024 como así lo hizo.

Recordó que en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Maynez en la región no tuvo participación en la logística y organización.

Precisó tres temas relacionados con la fractura con Castañeda, dijo, el primer tema fue la asignación de candidaturas a diputados locales y senadurías por mayoría relativa, plurinominales, suplencias.

Como segundo punto habló además de un voto cruzado en la candidatura nacional: "Nos consta que se estuvo promoviendo el voto en algunos lugares en favor de Claudia Sheinbaum y en los locales pedían que fuera la candidatura de los naranjas y eso institucionalmente no es bien visto".

Como tercer punto mencionó que hubo rompimiento luego de que aseguró haber organizado una agenda para el candidato a senador, Jorge Salum del Palacio en La Laguna, algo que no informó a Castañeda.

"Y al no informarle a Omar que iba a venir el senador se enoja y revienta la agenda de ese día y le pide a los candidatos que no acudan a cubrir esa agenda convocada por el partido entonces esos actos de monarquía no estamos para soportarlo en ningún partido", dijo Castruita, quien reconoció que Movimiento Ciudadano creció a nivel nacional y en lo municipal en la pasada elección y que por su parte no podía romper durante la campaña.

Según datos oficiales Movimiento Ciudadano creció 513% al pasar de recibir 1 millón de votos en 2018 a 6.2 millones de votos en 2024 a nivel nacional.

"Me deslindo de Omar pero no del partido, decimos que MC sea Movimiento Ciudadano y no Movimiento Castañeda", aseguró Castruita, quien no descartó que su rompimiento con Castañeda tenga consecuencias al interior del partido.

"No sé si estas declaraciones generen alguna asamblea para removerme del cargo pero no sería necesaria porque para ser francos mi designación iba a darse en la Coordinadora Nacional de diciembre, que fue la que nos sorprendió a todos cuando a Samuel lo bajan de la contienda, y en ese momento la Coordinadora Nacional no ratificó mi nombramiento pero para efectos prácticos todos saben que tomé la dirigencia del partido en ese momento", aseguró Karim.

Castruita mencionó que el resquebrajamiento y rompimiento al interior del partido inició semanas atrás y que se trató de transitar para que se llegara al 2 de Junio a término y posterior a ello tratar de generar acuerdos políticos pero que "lastimosamente eso no se dio", aseguró.

A nivel nacional se sabe que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, a cargo de Dante Delgado quien es actualmente el coordinador nacional, concluye en octubre después de 3 años. La renovación de las coordinaciones de MC en las entidades iniciará a finales de este año o incluso en 2025, porque se debe esperar a que los órganos nacionales del partido preparen y publiquen las convocatorias que establecerán las bases de los procesos.