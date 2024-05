Román Cepeda está listo para darle seguimiento a los proyectos

En la recta final del proceso electoral del próximo 2 de junio, el candidato a la alcaldía de Torreón por la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI, PRD y UDC), Román Alberto Cepeda, visitó el foro de Siglo TV para contarnos sobre su cierre de campaña y sus propuestas.

Al también desempeñarse como alcalde de Torreón, el candidato habló sobre cómo ha balanceado ambas funciones. "Al final eres alcalde 24/7. La ley me permite hacer campaña de 4 de la tarde a 8 de la mañana. Nos ha ido bien, es importante mantener la línea de la alcaldía… eso no se ha detenido, seguimos avanzando y seguimos con la agenda y los proyectos. Implica más trabajo porque es una agenda doble pero nos ha ido bien".

Sobre la búsqueda de la reelección, Cepeda explicó que lo hace porque desea seguir sirviendo a su tierra Torreón. "Yo soy empresario por vocación y político por elección y desde hace más de 28 años yo decidí estar en el servicio público. El poder gobernar tu tierra siempre es importante y me tomó 28 años de carrera hacerlo. Lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria lo pongo al servicio de los torreonenses. Si me dan la oportunidad de encabezar nuevamente este proyecto yo estaría encantado de darle seguimiento a estos proyectos, concluir temas que quedan pendientes... al final tres años son pocos".

El candidato también dio a conocer sus propuestas de campaña y los proyectos a los que les dará continuidad de resultar reelecto como alcalde de Torreón. "Los ejes de gobierno no cambiarían, serían los mismos, que son Seguridad y Orden, Competitividad y Fortalecimiento Económico, Desarrollo Social Sustentable, Servicio Públicos de Calidad y un eje transversal de la Salud... los mantendría igual en un Torreón muy diferente al que yo encontré. Todavía hay grandes retos qué cubrir en servicios públicos o agua, porque son problemas históricos".

El pasado lunes 27 de mayo fue el cierre de campaña del candidato Román Cepeda donde, aseguró, la gente lo recibió muy bien. "Hubo muy buen ánimo, desde el primer día hasta el último el ánimo fue con todo, eso me lo dejaron saber en cada colonia de Torreón... en todos lados nos dieron la oportunidad de recibirlos y escucharlos, que es fundamental. Saben que hemos cambiado Torreón".

Respecto a los militantes de otros partidos como Morena o Acción Nacional que en los recientes días han decidido unirse a su proyecto, Cepeda comentó que es importante nunca poner las obsesiones y siempre poner por encima de cualquier tema el interés colectivo y el interés de la gente, yo creo que ellos así lo hicieron, más allá de una ideología o de un color pusieron por encima la seguridad, el orden, el avance y el crecimiento de Torreón".

Por otra parte, el candidato habló sobre la guerra sucia que se ha desatado durante esta época electoral y aseguró que él privilegió su campaña con propuestas, compromiso y trabajo. "Hay quienes le apostaron a la calumnia, a la mentira y al engaño, pero lo entiendo, es parte de su costumbre, sin embargo yo no he perdido el tiempo en esos temas. Yo no me he metido, lo que si es que mucha gente conoce a Román y no soy improvisado en la política".

Finalmente, Román Cepeda exhortó a la ciudadanía a salir a votar el próximo 2 de junio. "Román es la mejor opción, es el que tiene la experiencia, garantiza crecimiento y es quien ha regresado la seguridad a la ciudad. Con seguridad viene movilidad, viene educación, vienen empleos, mejores salarios y crecimiento. Este 2 de junio voten Román, voten PRI y por este proyecto que garantiza la seguridad y el avance de esta gran ciudad que es Torreón".