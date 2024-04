Román Alberto Cepeda arranca en Línea Verde campaña por reelección a alcaldía de Torreón

Con un mensaje contundente a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la seguridad en Torreón y en Coahuila, Román Alberto Cepeda González arrancó su campaña ante cientos de personas en la Línea Verde, acompañado por candidatos y liderazgos del priismo y de la coalición PRI-PRD-UDC.

“Vengo aquí esta tarde a decirles que me comprometo a dejar todo en el territorio, a partirnos la madre para decirles a los que quieren traer la delincuencia a Torreón que no van a llegar, que nos vamos a partir el alma en seguir trabajando porque mucho nos ha costado para tener este Torreón”, expuso, tras resaltar que la ciudad que recibió hace dos años y tres meses no es la misma que es ahora.

Refirió que Torreón es la tercera ciudad más segura del país, por lo que en estos 60 días de campaña, se dedicará a transmitir el mensaje de que se necesita que Miguel Ángel Riquelme Solís esté en el Senado, que Hugo Dávila sea diputado federal “y desde aquí mandar el mensaje a todo el país de que sí se pueden tener municipios seguros”.

Román Alberto Cepeda dijo que cuando llegó estableció el compromiso de que no sería un alcalde del séptimo piso, sino que recorrería la ciudad, y ahora que regresa a la Línea Verde es totalmente distinta a como la recibió “pero esto se construyó por los propios ciudadanos y ahora hay nuevos retos”, dijo tras señalar que gracias a la confianza de la gente se ha logrado avanzar en la atracción de inversiones que generan empleos; en vialidades, perforación de pozos y en la atención de los servicios públicos.

“Falta mucho por hacer y por eso queremos seguir trabajando, lo que hemos hecho es un piso, no es un techo”, indicó, tras señalar que sus propuestas seguirán sustentadas en la seguridad, movilidad, más y mejores empleos y mejores servicios, que constituyen los ejes de gobierno.

En el arranque de campaña, Román Alberto Cepeda González estuvo acompañado por el candidato a senador, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien dijo que es importante ganar la presidencia de la República, el senado, las ocho diputaciones federales y mucho más importante ganar Torreón de nueva cuenta.