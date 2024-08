Roger González se une al matutino Sale el Sol; ¿A quién sustituye?

Siguen los cambios en el programa matutino "Sale el Sol", en donde hace pocas semanas salieron Mark Tacher y Mauricio Islas, debido a que tenían que cumplir con algunos compromisos laborales relacionados a proyectos en la actuación.

Tras esto, la producción se ha encargado de tener invitados especiales cada semana, por ejemplo, la pasada estuvo William Valdéz, quien previamente ha trabajado en las revistas televisivas de la competencia como "Venga la alegría".

Ahora, fue el turno de Roger González, quien también llegó a estar por durante más de cinco años y medio en Azteca, pero después salió para enfocarse en un emprendimiento, sin descuidar su programa de radio en Exa FM.

"Hace casi dos años que no conduzco un matutino, es rarísimo que me vuelva a levantar en la madrugada, pero me emociona mucho estar con ustedes en la televisión estos cinco días", señaló el actor en su canal de difusión en Instagram.

Al llegar al programa Ingrid Coronado lo describió como un "joven talentoso que tiene una vibra increíble", además resaltó que es versátil, carismático, actor de teatro, escritor y locutor de radio.

"Nos vamos a divertir y pasarla muy bien; en la industria del entretenimiento hay que hacer de todo, el teatro te ayuda para hacer doblaje, locución para la conducción", mencionó.

A los 18 años fue cuando comenzó a trabajar en el programa "Zapping Zone", etapa en la que dijo, fue difícil decirle adiós porque fue un proyecto que "a nivel muy importante que me abrió las puertas en América Latina".

Así que dar el salto de Disney a México con el musical "Hoy no me puedo levantar" fue complicado, porque la gente antes lo veía alegre, siempre risueño, a ser un personaje sombrío, relacionado con drogas.

"Ya no era el chico Disney, sino una persona más real", mencionó quien decidió renunciar a "Venga la alegría" para dedicarse a hacer su pasión que es viajar por todo el mundo.

Recordó que para él es sumamente importante la salud mental por lo que escribió su libro "Un llamado a la felicidad" y también sigue en la comedia teatral "Como quieras, perro ámame".

"Disfruto la vida, esa es mi prioridad, comer rico, platicar, estar con la gente que quiero, el trabajo ya quedó en segundo lugar, antes era trabajo, trabajo, ahora ya es diferente, no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, así que hay que disfrutar".