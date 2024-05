Robert Pattinson es protagonista de esta película imperdible de Prime Video

Robert Pattinson es uno de los actores más queridos de Hollywood, millones lo ven como un icono, pues crecieron junto a él viéndolo en la pantalla grande cuando era el protagonista de la saga de vampiros, Crepúsculo, los que fueron adolescentes entre el 2008 y el 2012, lo convirtieron en el máximo ídolo juvenil de la época.

Sin embargo, haber dado vida a Edward Cullen representó todo lo contrario en su carrera profesional, pues la prensa y la industria del cine no lo tomaba en serio. Afortunadamente, para Robert, las cosas han cambiado, ya que ha tomado decisiones sabías, pues ha interpretado papeles más serios que le han dado el reconocimiento que se merece.

Su talento actoral le ha dado la oportunidad de dar vida a personajes importantes como Batman. Entre sus películas más celebradas se encuentran trabajos como El Faro (2019), en donde comparte créditos con Willem Dafoe, así también las cintas originales de Netflix, The King (2019) y The Devil All the Time (2020).

Pero existe una película del actor que, aunque no fue tan exitosa como se esperaba, es uno de los trabajos más importantes de su carrera, ya que le dio la oportunidad de trabajar con un director galardonado al Oscar.

La cinta de la que hablamos es Tener, una cinta de ciencia ficción que combina a la perfección el thriller y la acción, esta película es dirigida por Christopher Nolan, la cual produjo junto a esposa Emma Thomas.

Robert comparte créditos con actores de la talla de John David Washington (sí, el hijo de Denzel Washington), así como de Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine y Kenneth Branagh.

¿De qué trata Tenet?

La película se centra en la vida de un exagente de la CIA, quien es reclutado en una organización secreta, encargada de rastrear el origen de objetos que viajan hacia atrás en el tiempo y su conexión con un ataque del futuro al presente.

¿Dónde ver Tenet?

Vale la pena destacar que Nolan tardó más de cinco años en escribir el guion de la película, luego de realizar las ideas centrales de Tener durante más de una década, siendo uno de sus proyectos más ambiciosos.

La cinta se estrenó en agosto del 2020, es decir, en plena pandemia de Covid-19, por lo que no resultó el éxito que se esperaba en taquilla, logrando recaudar solamente 365.9 millones de dólares, ante un presupuesto de 205 millones de dólares.

Afortunadamente, Tenet está al alcance de los fans de Robert Pattinson, pues la película se puede ver desde casa en el “streaming” a través de Prime Video y Max.