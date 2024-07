Robert Downey Jr. regresa a Marvel como villano

Robert Downey Jr causó un gran impacto en la San Diego Comic Con al dar a conocer que dará vida a uno de los villanos más emblemáticos de Marvel.

La San Diego Comic-Con es conocida por ser el epicentro de grandes anuncios y revelaciones en el mundo del entretenimiento. En una sorpresa que dejó a los fanáticos boquiabiertos, Robert Downey Jr., el icónico actor conocido por su interpretación de Tony Stark/Iron Man, ha anunciado su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta vez, sin embargo, no interpretará al hombre de hierro, sino al legendario villano Victor Von Doom, mejor conocido como Doctor Doom.

El Anuncio Sorpresa

Durante su aparición en la Comic-Con, Downey Jr. subió al escenario vistiendo el traje característico de este personaje, y la sala estalló en aplausos. La noticia de su regreso al UCM como Doctor Doom fue presentada en un exclusivo panel de Marvel Studios, donde también se mostró el título de la quinta película de Avengers que llevará por nombre “Avengers: Doomsday”.

Doctor Doom es uno de los villanos más complejos y emblemáticos de los cómics de Marvel, conocido por su inteligencia excepcional, habilidades en la magia y una ambición desmedida. Robert tiene como misión llenar los zapatos de este personaje así como lo hizo con Iron Man.

La Reinterpretación del Personaje

La noticia de que Downey Jr. asumirá el papel de Doctor Doom plantea preguntas interesantes sobre cómo se reinterpretará al personaje. Su primera aparición en la pantalla grande fue en la película de 2005 Fantastic Four, interpretado por Julian McMahon, y posteriormente en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer en 2007.

La incorporación de Doctor Doom al UCM abre la puerta a nuevas narrativas y conflictos, especialmente con la llegada de Los Cuatro Fantásticos al universo cinematográfico, quienes su aparición en la pantalla grande está programa para el verano de 2025.