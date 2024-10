Río Roma estrena Fantasma, tema para sanar corazones rotos

Río Roma continúa conquistando corazones con sus canciones. Recién José Luis y Raúl Roma entregaron su nuevo sencillo de nombre Fantasma, cuyo mensaje es: Se vale olvidar a los amores ingratos y darse una nueva oportunidad.

Los chicos lo saben bien: Romper vínculos con el pasado y desprenderse, no es cosa fácil. Por eso, el dueto mexicano ayuda a sus fans a sobrellevar la pena y volverse fuertes con la letra de la melodía.

De acuerdo con un comunicado, Raúl y José Luis Roma recurren a su sonido único en esta canción dedicada a esos amores que ya no están, pero que siguen ahí, y no permiten la llegada de nuevos romances.

“Ya no eres el fantasma que navega en mi vida, siempre que llegaba alguien más a quererme tú te aparecías, ya no eres más aquella mano invisible que a mí me detenía…”, dice la letra de “Fantasma”, canción que busca provocar escalofríos de emoción a sus fans más fieles y al público en general.

El grupo se encuentra instalado en una etapa de plena madurez musical, la cual se ve reflejada en sus nuevas canciones, y Fantasma” no es la excepción.

“Se nota en las canciones, que son llegadoras y profundas, y que se volverán de las favoritas del publico porque hablan de desamor, de lo que uno sufre. ¡Qué gran sensación es cuando súperas un desamor que te dolió años!, cuando volteas y ves que ya te lastima, que eres mejor persona’”, comentó José Luis Roma en el comunicado.

El sencillo, forma parte del disco titulado Bendito Desamor, el próximo trabajo de Río Roma, el cual estará disponible en noviembre.