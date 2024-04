Rihanna desata polémica en redes tras aparecer como atrevida monja

A lo largo de su carrera, Rihanna se ha manejado como una estrella polémica, controvertida y sumamente atrevida, no solo por su música, también por sus looks y estilo de vida.

Sin embargo, esta semana la originaria de Barbados se ha convertido en el centro de fuertes críticas y ataques, esto tras protagonizar una portada de revista en la que sale caracterizada como una religiosa.

Riri, como es llamada de cariño, decidió colaborar con la revista estadounidense "Interview" para su edición de abril y aunque habló sobre algunos temas sobre su vida, como la maternidad, su relación con A$AP Rocky y su carrera tanto en la música como en la industria de la moda; pero lo que llamó la atención del público fueron las fotografías que se publicaron en el medio; pues aparece como una atrevida monja.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de Rude boy usando la tradicional toca y el velo; sin embargo, en lugar de la túnica, lleva puesta una camisa blanca y abierta por debajo del busto; mientras adopta una actitud desafiante ante la cámara y que va a juego con el sugestivo rojo de sus labios.

Esto fue suficiente para desatar el enojo de los usuarios de Internet, quienes no solo consideraron muy desafortunada la temática para este tipo de publicaciones; sino que la tacharon de irrespetuosa con la religión católica: "Soy musulmán, pero creo que esto es muy irrespetuoso", "¿Por qué le estás faltando el respeto a la religión?", "esto no está bien", "Nena, no tenías que hacer esto", "Estoy cansado de que la religión sea burlada y menospreciada", "Rihanna, ¿en qué estabas pensando?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no todo ha sido malo, algunos de sus fans decidieron salir en su defensa, burlarse de las críticas y elogiarla: "Una reina", "Me estoy riendo de la caja de comentarios", "para los haters: Riri, luces genial", "Te amo Rihanna", agregaron.

Hasta el momento, la cantante no ha respondido a los ataques, pero tampoco es la primera vez que escandaliza al mundo por su vestimenta. En 2022, fue señalada por salir a la calle en lencería durante su primer embarazo, pues para muchos no era un look adecuado para una futura mamá.