Riego, conforme a lo planeado

Hasta este viernes se tienen reportes de que algún productor se quedó sin regar su parcela en el municipio de San Pedro, por lo que la primera etapa del ciclo de riego, se reporta conforme a lo planeado, afirmó el dirigente del comité municipal de la CNC, Fernando Hernández.

“En los módulos 14,15 y 16 están terminando con la primera etapa de los riegos y hasta ahorita no tenemos ninguna persona que se haya ido a quejar por que no se respetó su derecho de agua y aunque el lunes se tuvo conocimiento de que unos productores todavía no regaban, pero todavía queda el remanente y yo creo que con eso ya pudieron regar, por que ya no se ha dicho nada”.

El entrevistado manifestó que, todavía corre un poco de agua por los canales, ya que las compuertas de la presa se cierran totalmente hasta el 17 de marzo, por lo que repitió que todavía están aprovechando y en el transcurso de la próxima semana ya se tiene certeza de los detalles que se presentaron en el riego de presiembra.

En relación a los cultivos de algodón, por los problemas que tuvieron el año pasado por el bajo rendimiento que afirman fue por la mala calidad de las semillas, el dirigente cenecista manifestó que hay compañeros que todavía no se han decidido qué van a sembrar, aunque un análisis previo que se hizo se dejaría de producir alrededor de 1,600 hectáreas de algodón, que es más o menos el 20 por ciento de la superficie que se estableció el año pasado que fue de más o menos 8 mil hectáreas.

“Más o menos para el 23 de este mes, con las reuniones que se hagan, ya vamos a saber qué superficie se va a sembrar de hortalizas, forraje, del producto algodón, es decir de todos los cultivos arraigados aquí en el municipio”.

En tanto que Antonio Castañeda Delgadillo, productor y exdirigente de la CNC en el citado municipio, manifestó que hubo compañeros que prepararon la mismas superficie que el año anterior, ya que tenían la esperanza de regar un “cachito” más, pero como este ciclo se autorizaron 800 millones de metros cúbicos, 150 millones menos, se les entregó el volumen que acordado.