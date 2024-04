Richie se renueva sobre el escenario

El comediante Richie O'Farrill está listo para regresar a la Comarca Lagunera y presentar su show de comedia Falacia Rehabilitado este jueves 18 de abril en un famoso teatro de la ciudad.

En entrevista para esta casa editora, el también actor mexicano habló sobre su pasada experiencia en Torreón, cuando presentó su show Falacia en 2022, abarrotando el recinto en el que estuvo.

Desde el otro lado de la línea telefónica, Richie destacó que lo que más le gusta de la Comarca Lagunera es, sin duda, la gente y el público.

"Son una gran audiencia, se portan muy chido, celebran mucho la comedia, se siente que son conocedores, por eso me emociona tanto colocarlo como parte de las últimas fechas del tour", señaló el comediante.

LA TRANSFORMACIÓN DE SU SHOW

No es ajena para nadie la controversia que el comediante protagonizó a inicios del año 2023, cuando desató la polémica al acusar a varios standuperos de acciones en su contra; como amenazas e insultos, y en contra de otras personas, para posteriormente aparecer disculpándose en un En vivo.

Después de esto, se dijo que O' Farrill había sufrido de un brote maníaco-depresivo, derivado a un medicamento que tomaba.

Durante esta polémica, Richie se encontraba finalizando sus presentaciones de Falacia, por lo que después de esto se le vio alejado de las redes sociales.

Tras varios meses de haber estado internado en una clínica de rehabilitación, decidió a manera de broma, colocar el letrero de "Rehabilitado" sobre el anuncio, añadiendo dicha palabra al nombre del show.

Ante esto, el comediante habló de los cambios que sufrió su presentación, que, aunque por muy pequeños que sean, sí son notables.

"Tiene pequeños cambios, agregados que son parte del show nuevo, es como una pequeña muestra de lo que es el show nuevo, más el show Falacia que la verdad es un texto muy chido, que sé que la gente estará muy emocionada", sostuvo.

Cuando se le cuestionó qué mensaje buscaba dejar con su presentación, Richie aseguró que quiere mostrar "que lo que hacemos los comediantes en el escenario es una broma, no necesariamente es una verdad absoluta, es una broma que sucede en el momento, y al final tiene un speech sobre cómo somos sobrevivientes".

SU EVOLUCIÓN COMO COMEDIANTE Y EL APOYO

Con varios años en la industria de la comedia y el standup, Richie O' Farrill nos contó cómo ha ido evolucionando él como persona y comediante, revelando la responsabilidad que tiene a la hora de realizar su show.

"He adquirido mayor disciplina, mayor madurez, mayor responsabilidad de lo que se dice en el escenario, como que hay un mayor cariño hacia el público y una responsabilidad de entregarles un show y de hacerlos reír".

Para él, sus fanáticos son parte esencial, y es que después de lo ocurrido, se mostró agradecido con todos aquellos que decidieron quedarse.

"Lo son todo. Me han ayudado muchísimo, de verdad ha sido increíble a raíz de lo que pasó el año pasado, he tenido mucho apoyo por parte de la gente. No me esperaba este apoyo por parte de mis fans, me dan terapia en la calle y eso es muy bonito", señaló.