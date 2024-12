Richard Sánchez revela su fórmula para los goles espectaculares con América

Desde que llegó a México para el torneo Apertura 2019, no hay un solo gol que haya hecho dentro del área. Lo de Richard Sánchez con las Águilas del América es impresionante.

El mediocampista paraguayo hizo una soberbia anotación en la Semifinal contra Cruz Azul y en la Final contra Rayados volvió a mostrarse con un impresionante gol.

"No tengo metas de hacer goles feos o lindos. La idea es ganar y hacer goles", declaró en febrero de 2023 para EL UNIVERSAL Deportes, cuando tenía todavía 11 goles como jugador azulcrema.

Pero, ¿Cuál es el secreto de sus grandes anotaciones? El "Cachorro" asegura que desde niño tuvo esa práctica gracias a los consejos de su padre, quien lo llevaba a jugar.

"Desde chico, mi papá me decía que si estoy frente al arco o si estoy fuera del área, patee. Mi mamá siempre me escribe después de cada partido y me dice: tuviste dos o tres oportunidades para patear y por qué no pateaste... Desde chico, me acostumbraron a pegarle, a que me anime, a no tener miedo. Si erro algunas, que siga intentando", recordó en la misma charla.

¿Cuál es el gol más importante de su paso con el América?

Seguramente esa opinión podría cambiar después del tanto que hizo esta noche en el estadio BBVA, pero hasta antes, su gol más importante había sido el que hizo precisamente en la Final contra Monterrey en 2019.

"El más importante es el de la final de 2019. Ese año fue muy bueno: debuté con mi selección, vine al club más grande de México, le metí gol a Argentina en una Copa América. Siento que ese gol ha sido el más importante para mí; me hubiera gustado coronarlo con un título", concluyó.