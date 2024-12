Ricardo Pérez revela cómo inició su relación con Susana Zabaleta

La relación entre Susana Zabaleta, actriz y cantante de 60 años, y Ricardo Pérez, comediante de 30 años conocido por el podcast La Cotorrisa, ha generado gran atención debido a su notable diferencia de edad.

A pesar de los más de 30 años que los separan, la pareja disfruta de su romance. Se conocieron en el programa Divina comida y desde entonces se han vuelto inseparables. Ricardo ha establecido una relación cercana con los hijos de Susana y ha participado en eventos familiares, consolidando aún más su vínculo.

Ricardo Pérez reveló recientemente cómo comenzó su romance con Susana Zabaleta. Aunque ya estaban saliendo, la soprano le pidió que verbalizara sus intenciones amorosas, ya que no quería que su relación se diera por entendida.

En un episodio reciente de La Cotorrisa, Pérez contó que fue Zabaleta quien le solicitó formalmente que le pidiera ser su novia para continuar con el compromiso. La propuesta ocurrió después de que asistieran juntos a un partido de béisbol, evento que fue captado en video y se viralizó en redes sociales, marcando el inicio de su noviazgo.

"Me animé a decirle: '¿Quieres ser mi novia?', si le dije porque sí me llegó a decir así como de: 'Wey, si tú no me dices eso, yo no voy a ser tu novia, yo no voy a ser así como ustedes, de ‘ya llevo saliendo varias veces y entonces ya te soy fiel', así no funciona'", contó Ricardo Pérez.