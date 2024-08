Ricardo Peralta se queda sin cuenta de Instagram luego de polémica en La Casa de los Famosos

Tras confrontar a Arath de la Torre en 'La Casa de los Famosos México', Ricardo Peralta perdió seguidores en Instagram, bajando de 1 millón a 970 mil.

Los usuarios de esta red social continuaron dando "unfollow" a la cuenta del influencer, sin embargo, hubo otros que reportaban su cuenta tras tachar a Arath de homofóbico durante el posicionamiento previo a la cuarta eliminación del pasado domingo en La Casa de los Famosos.

Se queda sin Instagram

Para la tarde de este lunes 19 de agosto, el usuario "@torpecillo" ya no existe en la red social, consecuencia del gran reporte que le dieron miles de usuarios, ya que no les pareció lo que el influencer le dijo a Arath.

Aunque también se especula que el mismo equipo de Ricardo decidieron dar de baja la cuenta para evitar los malos comentarios que estaban llenando sus publicaciones y que menos personas dejaran de seguirlo.

En lugar del perfil, aparece el mensaje en Instagram: “Esta página no está disponible. El enlace puede ser incorrecto o la página ha sido eliminada. Volver a Instagram”. En algunos celulares, se muestra “Se ha producido un error” y no se pueden ver las publicaciones.

¿Qué le dijo Ricardo a Arath?

Peralta fue el único que se posicionó detrás de Arath sin saber lo que ocasionaría, pues le reprochó un comentario que hizo sobre su vestuario en días anteriores, acusándolo de haber sido homofóbico.

Ricardo le dijo: “Me hiciste un comentario muy desatinado... Hoy vengo aquí a explicarte un poco un concepto llamado expresión de género. La expresión de género va ligada a la orientación sexual, mi orientación sexual es homosexual y también va ligada a la identidad de género, mi identidad de género es género fluido, no binario. Esto quiere decir mi mujer ni hombre”.

Por su parte, Arath de la Torre contestó: "Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas, yo te respeto y te he respetado siempre... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera no se vale, no juegues así, no juegues sucio porque yo siempre te he extendido mi mano".