Ricardo Peralta asegura que tomará terapia por 'hate' recibo en redes sociales

Ricardo Peralta sorprendió a sus seguidores al anunciar que buscará terapia para superar el rechazo que ha enfrentado desde su participación en La Casa de los Famosos.

Ricardo Peralta se mostró sorprendido al comprender el contexto que lo rodea tras su salida de La Casa de los Famosos. En una reciente declaración, el creador de contenido expresó su asombro al observar cómo su percepción pública ha cambiado drásticamente. Peralta reveló que antes de su participación en el reality show, se sentía profundamente querido y apoyado por el público mexicano.

Sin embargo, a partir de su participación en el programa, experimentó un giro inesperado en la opinión pública, lo que lo llevó a enfrentar un nivel de rechazo y crítica que no había anticipado. Este cambio en la percepción de su figura lo ha llevado a tomar la decisión de buscar terapia para lidiar con el impacto emocional y psicológico de la situación.

Peralta mencionó que, debido al intenso rechazo que ha recibido en redes sociales, ha decidido buscar terapia. Explicó que una ola abrumadora de comentarios negativos ha invadido Internet, lo que ha llevado a esta decisión para enfrentar y manejar el impacto emocional de la situación.

“Voy a entrar en depresión... México me quería mucho y ahora ya no me quiere tanto. Tendré que ir a terapia para sobrellevar el hate que me espera”, reveló.