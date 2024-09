Ricardo Peralta asegura que hicieron una campaña de desprestigio en contra de él

Ricardo Peralta, conocido como Pepe o Torpecillo, reaccionó a la reciente fuga masiva de seguidores en sus redes sociales tras su participación destacada en La Casa de los Famosos México 2024.

El youtuber admitió que esperaba perder algunos seguidores al unirse a Adrián Marcelo, pero cree que la magnitud de la pérdida se debió a una campaña de desprestigio en su contra.

Peralta concedió una entrevista a Luis ‘El Potro’ Caballero, otro exparticipante de la temporada. En la conversación, abrió su corazón para compartir su versión sobre las diversas polémicas que protagonizó dentro de la casa y ofrecer su perspectiva tras conocer todo el panorama.

"Cuando salí, creí que era un mueble, que no había hecho nada, dije: 'Desilusioné a mucha banda porque no fue lo que quería que fuera', salgo y me entero de muchas cosas, de muchas caga*** que dije y muchas formas como que creyó la gente que yo usé términos", comenzó.

Además, respondió si en algún momento sintió que la comunidad LGBT+ le dio la espalda, como lo aseguraban algunos internautas.

"Sí entendí que algunas personas de la comunidad LGBT pudieran decir 'este jo** no me representa', que es algo que siempre ha ocurrido, lo que me enteré acá afuera es que de pronto sí hubo una campaña de desprestigio en mi contra de un grupo de la comunidad, que no se puede decir que es toda la comunidad, pero mueven gran parte de la comunidad", dijo.