Ricardo Mejía destaca impulso del PT y critica al Ayuntamiento 

Ricardo Mejía, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, compartió detalles sobre la participación del PT en las próximas elecciones del estado, destacando la importancia de impulsar el voto para sus candidatos..

Mejía explicó que el PT va en coalición en 32 municipios, con excepción de Saltillo, Nueva Rosita, Frontera y Parras de la Fuente. Destacó la importancia de esta coalición para sumar potencial electoral y aspirar a ganar municipios clave en la región.

El dirigente del PT resaltó el crecimiento del partido en las últimas elecciones, pasando de ser un partido sin registro en el estado a convertirse en la tercera fuerza electoral.

“El PT creció 900% de una elección a otra y más o menos para decirte un dato, el PT sacaba 14 ó 15 mil votos y conmigo sacaron 180,000 votos. Fuimos segunda fuerza electoral en 23 municipios. Prácticamente, toda la Región Centro, Carbonífera, Semidesierto, Manantiales, Parras, y esto permitió que el PT pasara de ser un partido sin registro en el Estado, a ser la tercera fuerza electoral en el Estado”.

Mejía destacó las posibilidades que tienen sus candidatos de ganar algunas de las alcaldías de Coahuila, especialmente en Torreón con Shamir Fernández.

“Yo creo que en toda La Laguna tenemos las mejores posibilidades de que gane Shamir Fernández en Torreón, Edgar Sánchez en San Pedro, Félix Ramírez en Francisco I Madero, Azalia en Matamoros y el compañero Vélez en Viesca, pero en el caso concreto de Torreón creo que hay condiciones”.

Aunque aprovechó para descalificar las acciones del actual gobierno, dirigido por Román Cepeda.

“Se hizo una movilización de Morena y el PT para acompañar a Shamir”, aseguró. “Se rentaron vehículos de autotransporte, como se acostumbra, y elementos de tránsito, vialidad y seguridad pública municipal, pararon cuando menos 15 autobuses con cualquier pretexto, con un afán claramente de hostigar tanto a los dueños y choferes de los vehículos, como a la gente que se trasladaba.

“No pudieron frenar que la gente finalmente buscara de una manera de llegar. Se llevaron autobús al corralón, pero es claro que fue un acto de hostigamiento y de obstrucción al libre juego democrático y a la manifestación. Esto se va a denunciar porque mientras Roman Alberto estaba en el debate, sus testaferros estaban ahí operando para impedir que llegara la gente a manifestarse libremente, aquí evidentemente creo que se asustaron por toda la gente que venía y empezaron a parar los camiones.

En relación con el tema de la guerra sucia, Mejía desestimó los señalamientos sobre la llegada del crimen organizado, afirmando que son estrategias para generar temor en la población.

“Es una estrategia de guerra sucia, es la misma cantaleta, asustar. Mira primero. En el caso de Samir, por ejemplo, Samir fue presidente de la Comisión de Seguridad del congreso local. Él tuvo que ver también con las cosas buenas que hay en materia de seguridad”.

Mejía reconoció avances en materia de seguridad, pero señaló la necesidad de abordar temas como el aumento del consumo de drogas y delitos contra las mujeres. Enfatizó que la prioridad debe ser dotar de servicios básicos a la población.

“Yo creo que hay cosas buenas que los laguneros queremos que se conserven, que no hay ejecuciones, que haya paz, que estemos blindados hasta cierto punto, pero hay cosas que hay que cuidar en materia de seguridad.

“Ha crecido el robo a casa habitación. Ha crecido el consumo de cristal en las colonias populares. Somos el Estado con mayor crecimiento de adictos per cápita de cristal, eso es una vergüenza y eso es un tema de seguridad también porque eso desintegra el tejido social.

“Coahuila está entre los cinco Estados con mayor delitos contra las mujeres. Entonces hay todavía temas que cuidar en materia de seguridad y desde luego evitar que llegue lo malo, pero esa cantaleta es tratar de asustar para que llegue el cambio a Torreón, para no decir que la gente hoy no tiene agua en sus casas, que estamos llenos de baches, que los alumbrados no funcionan en varias colonias, que no olvidemos que la primera responsabilidad de un presidente municipal”.