Ricardo La Volpe se va contra Fernando Gago: 'Vienen y venden humo'

Lo hecho por Fernando Gago y Fernando Hierro en Chivas sigue generando opiniones en el futbol mexicano, al abandonar el proyecto tapatío en plena temporada.

Hecho que generó molestia en Ricardo Antonio La Volpe, experimentado entrenador que se lanzó contra ambos en una reciente entrevista por su comportamiento.

Fue durante el pódcast de Aldo De Nigris, que el ex técnico de la Selección Mexicana compartió una fuerte crítica y aseguró que únicamente llegan a México a "vender humo".

"Vienen y venden humo. Solo dura cuando los llaman de fuera, porque Hierro vino a trabajar y ve a preguntar a Chivas, ¿Por qué se fue? ¡Porque no tenía trabajo! ¿Si le daba la oportunidad el Real Madrid o alguno de esos equipos va a venir para acá? Que dejen de mentir. Y hay otros que vienen de fuera porque no tienen trabajo, te lo demostró Fernando Gago, vino y se fue", comentó.

La Volpe, quien ahora es comentarista de televisión mostró su tristeza al ver la poca oportunidad que existe para entrenadores mexicanos en la Liga MX.

"Yo no escucho a un Miguel Herrera o un Nacho Ambriz, ya no trabaja más Sergio Bueno, Pepe Cruz, Mario García. No le dan oportunidades al mexicano", finalizó.