Rey Grupero confiesa que llegaría 'a todo' con Laura Bozzo; 'ella es un encanto'

Rey Grupero lanza fuertes revelaciones sobre su compañera de reality, Laura Bozzo.

Actualmente, Laura Bozzo y Rey Grupero se encuentran compartiendo cámara en el reality show de cocina, Master Chef Celebrity, donde, a lo largo de la competencia, se han visto las muestras "de cariño" que el influencer ha tenido con la conductora peruana.

Ahora, en entrevista con el portal TVNotas, el mexicano habló sobre su relación con Laura, la cual es un constante cambio de sentimientos y pensamientos.

“Para mí, la señora Bozzo es la bipolar más encantadora del mundo. En las mañanas me dice: ‘Corazón, ya voy a llegar a la cocina’. Más tarde me grita: ‘Pend..., lárgate de aquí’. No podría hablar mal de una mujer y menos de mi esposa. Estoy planeando cómo le voy a festejar sus cuatrocientos años”, bromeó.

Por si esto no fuera suficiente, Rey Grupero confesó que sí tendría una noche de romance con la señorita Laura, sin embargo, nunca sostendría una relación formal con ella.

“Si en algún momento me agarro a Laura, sería solo una noche. No me imagino una relación formal con ella, en la que un día me diga que le haga el amor y al otro, me corra de la casa. Sin duda, solo le daría un llegue para dejarla como zarigüeya", comentó riendo.

Por otra parte, Laura Bozzo confeó que su relación con Rey Grupero es meramente una amistad y nada más.

"Entre ‘el Rey’ y yo no hay ningún tipo de relación, más que amistad y cariño. No busco salir con nadie, ni mucho menos alguien más joven que yo. Él podría ser mi yerno. Algo que espero que nunca pase porque me mato. Es un mujeriego”, sostuvo.