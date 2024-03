Revolucionan juntas la música

La industria musical siempre ha puesto en competencia a las cantantes femeninas, desde siempre los medios de comunicación han creado rivalidades entre figuras del entretenimiento como ha ocurrido con artista como Cher y su supuesta disputa con Madonna, o la de Britney Spears y Christina Aguilera; sin embargo, han sido las propias mujeres quienes con el paso de los años se han encargado de cambiar el discurso y, por el contrario, han unido su talento para crear música que empodera y lanza un mensaje poderoso: juntas son más fuertes.

The Highwomen

The Highwomen (FOTO: Instagram)

Un claro ejemplo del resultado que deja la fusión musical es la agrupación The Highwomen, un supergrupo de música country conformado por Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris y Amanda Shires, todas ellas grandes estrellas con carreras solistas sólidas. El grupo se formó en el año 2019, mismo año en que lanzaron su álbum debut homónimo bajo Elektra Records y la producción de Dave Cobb.

La idea de formar a The Highwoman nace como un homeaje al supergrupo The Highwaymen, formado por leyendas masculinas de la música country como Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson y Willie Nelson. Sin embargo, también surge como una contraparte y respuesta ante la falta de artistas femeninas en la radio country, algo de lo que Amanda Shires se dio cuenta, y comenzó a buscar a otros talentos para se le unieran, esto en medio de la discusión en torno a la falta de presencia de mujeres en festivales de música e influenciadas por el movimiento Me Too.

El impacto de The Highwoman fue tal que recibieron un Grammy a la mejor canción country y una nominación a los Academy of Country Awards como «grupo del año», además fue incluido dentro de los listados de mejores álbumes de revistas como Billboard, Rolling Stone, Us Weekly y Entertainment Weekly.

Boygenius

Boygenius (FOTO: Instagram)

Boygenios es un supergrupo indie estadounidense formado por las cantautoras Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus. Lanzaron su primer EP homonimo en el año 2018; sin embargo, se tomaron un tiempo para dedicarse a sus proyectos solitarios, pero fue hasta el 2023 que regresaron con su álbum de estudio debut The Record, el cual fue un éxito comercial y fue aclamado por la crítica profesional, ese mismo año lanzan su segundo EP, The Rest. Actualmente, han vuelto a tomar rumbos separados.

De acuerdo a sus declaraciones, el grupo nació por accidente, puesto que entre ellas eran fans de sus proyectos musicales solistas, algo que las hizo convertirse en amigas, debido a que formaban parte de la misma escena musical indie. Según han revelado, se unieron debido a las constantes comparaciones que se hacían entre ellas, debido a su posición como mujeres dentro de rock, a pesar de tener estilos diferentes.

Este 2024 el grupo impactó tras recibir varias nominaciones al Grammy, incluida la de álbum del año; además, ganaron el premio de mejor álbum alternativo, mejor canción rock y mejor performance rock.

Les Amazones d’ Afrique

Les Amazones d' Afrique (Foto: Instagram)

Otra propuesta que ha llamado la atención es la de Les Amazones d’ Afrique, otro supergrupo de world music, el cual se formó en Mali, en el Oeste de África, en el año 2015, formado por Kandia Kouyaté, Angélique Kidjo, Mamani Keita, Rokia Koné, Mariam Doumbia (of Amadou & Mariam), Nneka, Mariam Koné, Massan Coulibaly, Madina N'Diaye, Madiaré Dramé, Mouneissa Tandina y Pamela Badjogo. El nombre del grupo hace referencia a las Amazonas de Dahomey, implacables fierras y guerreras, un ejército de mujeres que usaron su valentía durante doscientos años para defender su territoi y a su rey, según señala National Geographic.

El mensaje de la música de Les Amazones es de alentar a las mujeres a unirse y levantarse a luchar contra la injusticia. En total, han publicado tres álbumes de estudio, República de Amazonia (2017), Amazónicas Power (2020) y Musow Dance.

Otras bandas que vale la pena seguir:

The Warning

Haim

Tegan and Sara

The Chicks