Reviven la historia de One Direction en La Laguna

Las directioners (fans de la boy band británico-irlandesa One Direction) quienes forman uno de los fandoms más apasionados, aquellas que colapsaban Vevo (el proveedor de videos musicales más grande del mundo), cada que Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y el fallecido Liam Payne estrenaban un contenido audiovisual nuevo, continúan adorando a sus ídolos.

Este “ejército” de fans sigue caminando en “una dirección” y demostró tener una unión latente este año ante el deceso de Payne el pasado 16 de octubre, cuando honraron su memoria con múltiples homenajes alrededor del mundo.

Ahora, en las vísperas de Navidad, las chicas y chicos volvieron a reunirse, pero esta vez para “invadir” los cines. A 11 años de su estreno, This Is Us, un documental que ahonda en la vida profesional y personal de los chicos, se relanzó en la pantalla grande este 19 de diciembre gracias a Cinépolis +QUE CINE.

Fans laguneros de One Direction se dieron cita en el cine este jueves.

La Laguna no fue la excepción, y la sala 9 del cine ubicado en el centro comercial que está sobre el periférico Raúl López Sánchez, fue sede de un “viaje en el tiempo” para decenas de fans que asistieron a la primera función de este relanzamiento, en punto de las 17:00 horas.

A lo largo de una hora con 46 minutos, la enorme pantalla fue un portal a la pubertad y adolescencia de las ahora jóvenes adultas que volvieron a ver la historia de One Direction: su formación, sus momentos dentro de la agrupación, el impacto de su creciente fama, escenas exclusivas tras bambalinas de sus conciertos y testimonios de sus familiares. El documental, dirigido por Morgan Spurlock muestra la esencia de la banda.

Las fans que aparecen declaran que ellos les “cambiaron la vida”, siendo un proceso recíproco, ya que los integrantes obtuvieron lo mismo con el apoyo de ellas.

La historia se va contando mientras se intercalan videos de ellos en concierto, por lo cual las personas de la sala tuvieron la oportunidad de simular que estaban en una presentación en vivo y darlo todo cantando. “3,2,1 ¡Nos esmeramos!” es el grito que los chicos daban antes de empezar cada show. Asimismo, esa emoción se transmitía en las escenas nostálgicas, particularmente cuando aparecía a cuadro Liam Payne.

Las expresiones de tristeza se hicieron presentes mayormente cuando salieron sus padres.

Al salir de la sala, la lagunera de 23 años, Adhilene Gallardo, declaró a El Siglo de Torreón que One Direction simboliza “toda su vida”. Esos cinco chicos la ayudaron en diferentes ámbitos, por ello no podría perderse esta oportunidad junto a sus amigas.

Volver a ver este filme en este 2024 representó para ella “despertar sentimientos que ya había enterrado hace años y los que volví a revivir hace dos meses (por la muerte de Liam)”.

Su consejo para toda aquella persona que tenga un cantante favorito es que aprovechen a sus ídolos y que no duden en verlos en vivo cada vez que tengan oportunidad.

Para quienes falten de revivir esta experiencia, el filme estará disponible este fin de semana en Cinépolis.

