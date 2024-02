Reviven el día en que Daniel Bisogno se despidió de su hija: 'nada me dolería más que no volver a verte'

Reviven entrevista de Daniel Bisogno donde revela haberse despedido de su hija la primera vez que entró al quirófano.

Desde hace varios días, ojos y oídos se han posicionado en la salud del conductor de Ventaneando, esto después de que fuera la propia Pati Chapoy quien revelara que 'El Muñeco' se encontraba en terapia intensiva debido a una bacteria que se le alojó en el pulmón.

Ahora, en medio de preocupaciones y buenos deseos para el presentador, internautas revivieron una entrevista que Daniel Bisogno concedió para Ventaneando, donde reveló lo dificil que fue para él despedirse en aquel momento de su hija Micaela.

Y es que, como se recordará, el presentador ya había sido internado de emergencia al hospital debido a varios problemas hepáticos. En aquel momento, Daniel señaló que el despedirse de su hija era lo que más le dolía "en toda la vida".

"Yo no podía dejar de pensar que en una de esas a lo mejor no volvía a salir porque uno no tiene la vida comprada. En lo primero que pensé fue en mi hija Micaela", comenzó.

Tras esto, Daniel, con lágrimas en los ojos, mencionó que tuvo que despedirse de su pequeña, ya que temía no salir del quirófano.

"Tuve el tiempo de decirle 'ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo".

"Me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar, quiero que seas feliz, quiero que siempre te rías, que estés contenta, que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste, cuando estés más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir: 'mi papá era chistoso'".

En dicha entrevista, Daniel también sostuvo que despedirse de su hija era lo que más le dolía en todo el mundo.

"Quiero que sepas que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida y que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte", mencionó el polémico conductor de TvAzteca.