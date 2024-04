Reviven acusaciones a Niurka de sacrificio de animales; fue vista en un albergue canino

Niurka se encuentra en el ojo del huracán luego de que fuera vista en un refugio de animales, en medio de rumores que aseguran que realiza sacrificios para sus santos.

A través de redes sociales, se comenzó a difundir una serie de imágenes donde se ve a la también actriz en Mano Canina, un refugio para animales, desatando la furia de miles, quienes, preocupados, pensaban que podrían ser utilizados para ser sacrificados. En las fotografías, se ve a Niurka rodeada de diversos perritos, mientras que les daba de comer.

Albergue reacciona a las acusaciones en contra de Niurka

Después de estas acusaciones, fue el albergue Mano Canina quien, en días anteriores, agradecía a Niruka por su visita y la ayuda que estaba realizando al lugar, asegurando que había llevado comida y algunas prendas para vender, y con el dinero recaudado ayudar a los perritos del lugar.

Además, aseguró que todas las acusaciones en contra de Niurka de ser una "mata perros" son falsas.

"Llevamos tantos años procurando de manera REAL a los animalitos desamparados, que no me quita el sueño, yo no subo ni bajo de cantidad de animalitos cada semana, y los perros que están son los mismos, por qué no son adoptables, que feo que recurran a estas babosadas, ofendiendo a una dama como NIURKA”, se podía leer en el post de la publicación.

Niurka es acusada de hacer sacrificios de animalitos por su exempleada doméstica

Y es que, fue en el año 2021 cuando su exempleada doméstica afirmó que la cubana sacrificaba animales para los rituales de la religión que profesaba.

Ante esta situación, diversos medios de comunicación entrevistaron a la vedette en su llegada al aeropuerto, ahí, ella afirmó que sacrificaba animales como ofrenda a sus santos.

"¿Cuál es la novedad? ¿Ahora va a venir la que era mi muchacha a delatar que yo sacrifico? ¡Claro que le doy de comer a mis santos! Eso no es novedad", aseguró en aquel momento.

Con información de El Heraldo.