'Revive el Rey del Pop'; encuentran 12 canciones inéditas de Michael Jackson

A 15 años de la muerte del 'Rey del Pop', Michael Jackson, su nombre vuelve a hacer eco dentro y fuera de redes sociales luego de que se descubrieran 12 canciones suyas completamente inéditas.

Fue el portal The Hollywood Reporter quien dio a conocer la noticia del hallazgo de las canciones en días recientes, señalando que el autor de dicho hallazgo fue el ex oficial Gergg Musgrove, quien se dedica a 'buscar tesoros' comprando almacenes abandonados.

Según el portal, Musgrove adquirió un almacén que había pertenecido al productor musical Bryan Loren , lugar donde se encontraron las 12 canciones en las que Michael Jackson estaba trabajando y que formaban parte de su álbum Dangerous, todas producidas entre 1989 y 1991.

Dichos temas musicales hablan sobre temas sociales y situaciones que él mismo vivía en el medio de la farándula.

Según ha comentado Musgrove, en sitios de redes sociales especializados en recopilar canciones del fallecido cantante, algunos de estos temas ya han sido filtrados anteriormente, otros parcialmente y algunos más son completamente desconocidos.

Entre los temas encontrados destacan ‘Don’t Believe It’ (No lo creas), el cual hace referencia a los rumores de acoso infantil en los que estuvo involucrado y Seven Digits, la cual hace referencia a los números que se suelen utilizar en las morgues.

Truth on Youth, es un tema a dueto entre Jackson y LL Cool J.

¿Qué pasará con las canciones inéditas?

Al momento el destino de las canciones encontradas en incierto, pues debido al tema de derechos de autor éstas no pueden ser publicadas. Habrá que esperar si los herederos de los derechos de Michael Jackson llegan a algún acuerdo con el comprador.