Ángela Aguilar es nombrada 'La Mujer del Año' por la revista Glamour; 'enfrenta el reto de ser un ejemplo a seguir'

La revista Glamour México y Latinoamérica ha nombrado a Ángela Aguilar como Mujer del Año 2024, destacando su impacto en la música y su compromiso con causas sociales.

Este reconocimiento llega en un momento de gran visibilidad para la artista, quien ha estado en el ojo público no solo por su carrera sino también por la reciente polémica con Cazzu, quien reveló detalles de su ruptura con Christian Nodal y criticó las declaraciones de Ángela sobre el supuesto inicio de su relación con el cantante.

En su edición de este año, Glamour también reconoció a figuras como Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón, y Galilea Montijo, quienes han destacado en sus respectivas áreas. Sin embargo, la distinción de Ángela Aguilar ha sido especialmente comentada debido a la relevancia de su apellido y su esfuerzo por construir una identidad propia en la música regional mexicana.

En la publicación, Glamour resaltó el talento de Ángela y su capacidad para "brillar con luz propia", a pesar de ser hija de Pepe Aguilar y nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. A sus 20 años, la cantante ha sabido abrirse paso en un género tradicionalmente dominado por hombres y ha demostrado gran madurez, con reconocimientos como nominaciones a los Latin Grammy.

Durante la entrevista con Glamour, Ángela abordó su perspectiva sobre el empoderamiento femenino y la responsabilidad social que conlleva su influencia. "Creo que hay problemas como el falso feminismo, los ataques entre mujeres, la violencia de hombres contra mujeres y los feminicidios en nuestro país", expresó, subrayando la importancia de utilizar su plataforma para generar conciencia y apoyo entre mujeres. Además, destacó la relevancia de vivir esos valores en el día a día y mencionó su compromiso por usar las redes sociales como una herramienta para conectar con sus seguidores y apoyar causas sociales.

Uno de los desafíos más importantes para Ángela ha sido, según ella, encontrar su voz y estilo en medio de la fama y el peso de su apellido. La joven confesó que ha sido un proceso difícil y que se ha esforzado por ser un buen ejemplo para las jóvenes que la siguen, enfrentando el reto de equilibrar su vida personal y profesional, especialmente en medio de comentarios y rumores que han surgido en los últimos años.

En sus declaraciones para Glamour, Ángela también se refirió a los retos de mantenerse firme ante la presión de los medios y las críticas, indicando que aunque los comentarios afectan, “no me definen”. Esta postura ha cobrado fuerza tras las recientes declaraciones de Cazzu, quien pidió a Aguilar y Nodal que no hablen más de ella y lamentó que, en sus palabras, "se haya hablado de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce".

Ángela concluyó la entrevista expresando su deseo de seguir evolucionando como artista y mujer, defendiendo la autenticidad y el empoderamiento femenino: “Creo que, ya sea hombre, mujer o no identificarse con ningún género, sentirse en tu poder es fundamental… El empoderamiento femenino es muy importante porque ha habido mucha presión en torno a lo femenino. Representarte como realmente deseas merece mucha fuerza; es crucial hablar desde el corazón y hacer lo que sientes”.