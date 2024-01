Revisan a instituciones de seguros, dos reprueban

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llevó a cabo una revisión en materia de transparencia financiera de 18 instituciones de seguros, respecto del producto “Seguro de Vida Individual”.

En el sector asegurador el Seguro de Vida Individual, es aquel que pagará una suma asegurada, convenida de antemano, a los beneficiarios del asegurado en caso de que este fallezca o bien, pagará al asegurado la suma asegurada cuando se incapacite o sufra una enfermedad grave.

Según el reporte “Desempeño Oportuno del Sector Asegurador y Afianzador al Cierre del tercer trimestre de 2023”, emitido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la operación de Vida, registró una Prima Directa de 231 mil millones de pesos, correspondiendo al 38.3% de la Composición de la Cartera Total del sector, lo que lo ubica como el principal producto entre los distintos ramos.

De igual forma, en el mismo periodo se reportaron poco menos de 410 mil siniestros por fallecimiento, incapacidad o enfermedad.

En una primera etapa, se analiza que los documentos contractuales e información que utilizan las instituciones de seguros con los usuarios, cumplan con la normatividad aplicable, lo cual se efectúa requiriendo expedientes de clientes, tales como: carátula de póliza, solicitud, condiciones generales, endosos, recibo de pago de primas o facturas y folletos de derechos del asegurado. También se verifica la página de Internet y la publicidad, para ver consistencia y no se dé lugar a confusiones en perjuicio del usuario de servicios financieros.

Del análisis anterior, la Condusef informa a las instituciones los incumplimientos normativos detectados, mediante el oficio de programa de cumplimiento forzoso, con el propósito de que aclaren o solventen dichas irregularidades.

En una segunda etapa se confirma si las instituciones de seguros aclararon los incumplimientos reportados o llevaron a cabo los cambios ordenados; la Condusef analiza la documentación enviada por las instituciones y determina si se dejan sin efecto las observaciones, si subsisten las irregularidades o se modifica la medida correctiva, todo en protección del usuario de servicios financieros.

Como resultado final de la supervisión, una vez corregidas las irregularidades detectadas, se tiene que 12 compañías obtuvieron calificación de 10, 2 reprobaron (HIR Compañía de Seguros y Mapfre México) y 1 (Zurich Vida) dejó de comercializar el producto y cedió su cartera a otra compañía.

Al final y concluido el proceso de supervisión, el promedio de las evaluaciones fue de 8.9, cuando en la primera etapa el promedio apenas se ubicó en 6 puntos, lo que significa el logro de haber obtenido que la información proporcionada al usuario sea más transparente, clara y de calidad para este al momento de contratar un seguro, pero no dispensa a las instituciones de cumplir con la normativa que le es obligatoria y aplicable como entidad financiera, así como de las sanciones que pueden dar origen los incumplimientos detectados.

Los principales incumplimientos normativos encontrados en los expedientes de clientes que contrataron un “Seguro de Vida Individual” revisados en el ejercicio 2023, fueron que no se acredita que el agente proporciona toda la información (tipo de autorización, número y vigencia de su cédula, domicilio donde realiza sus actividades), al momento de ofrecer o contratar el producto con el usuario y cuyo responsable final es la aseguradora.

El modelo del contrato de adhesión registrado ante Condusef no coincide con el comercializado por la aseguradora, no contiene los datos de la UNE, no incluye la leyenda de registro, está incompleta, no cumple con la tipografía o no está vigente, no incluye la leyenda para solicitudes, está incompleta, no cumple con la tipografía o no esta en negritas.

El modelo del contrato de adhesión registrado ante Condusef no coincide con el comercializado por la aseguradora. No incluye la leyenda para consulta de coberturas, exclusiones y restricciones.