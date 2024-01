Revira Sinaitsa al SNTSA en Laguna de Coahuila

Hay alrededor de 60 trabajadores de la salud que dejaron la Sección 87 del SNTSA de La Laguna de Coahuila y obtuvieron su toma de nota de alta al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa). Además, aseguran que hay otros 72 casos en trámite.

Francisco Alejandro Guillén Macías, representante estatal del Sinaitsa, dijo que la renuncia de estas personas no se puede hacer efectiva ante un sindicato sino que se hace efectiva ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

"Después de la reforma laboral, cuando un trabajador quiere ejercer su libertad sindical, lo hace a través de la instancia federal que es el Tribunal, allá se presentan todos los documentos y el Tribunal Federal emite una promoción (toma de nota) donde el afiliado renunció a la representación del SNTSA y escogió una nueva representación", explicó. Guillén Macías acusó que la Secretaría de Salud del estado, supuestamente se ha negado a hacer el trámite de retención de cuota sindical, como lo marca las condiciones generales de trabajo.

"Alegan que no tienen indicaciones de Salud federal pero también eso viene siendo falso, puesto que son organismos públicos desconcentrados. Ellos no lo han querido hacer, han hecho caso omiso por los negocios que tienen con el SNTSA (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud) y por la represalia de la autoridad de no ejercer la voluntad del trabajador, pues le siguen pagando las cuotas de los agremiados de Sinaitsa al Sntsa, en un entendido de que ellos piensan que la autoridad es la que paga y no, se descuenta del sueldo del trabajador", expuso.

El líder sindical mencionó que el próximo lunes estará en Coahuila el secretario general del Sinaitsa, Jorge Luis Escobar Villanueva, a fin de acudir por tercera ocasión a la Secretaría de Salud del estado con sede en Saltillo para entregar tomas de notas. También buscarán una mesa de trabajo con el titular de la dependencia estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

Lo anterior se dio a conocer luego de que el secretario general de la Sección 87 del Sntsa, José Manuel Riveroll Duarte declarara que, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Sindicato que representa, estaba analizando 40 expedientes de personal que supuestamente había incurrido en doble afiliación y que de comprobarse, podrían ser expulsados de forma definitiva.