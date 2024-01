Revelarán unos 200 nombres en demanda por presunta víctima de Jeffrey Epstein

Los documentos que se espera que sean revelados este martes en una demanda civil relacionada con Jeffrey Epstein revelarán los nombres de casi 200 personas que, hasta ahora, han estado protegidas de ser identificadas públicamente, reportaron medios internacionales.

Una demanda fue presentada por la presunta víctima de trata Virginia Giuffre contra la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

La fecha límite para presentar objeciones a la revelación de los nombres vence la medianoche del lunes, casi nueve años después de que Giuffre presentara una única demanda por difamación contra Maxwell, hija del fallecido magnate de la prensa británica Robert Maxwell, en 2015, que a su vez produjo los nombres en declaraciones legales.

WPBF mencionó que se espera que los nombres del expresidente Bill Clinton y del príncipe Andrés aparezcan en los documentos relacionados con una demanda presentada en 2015.

En 2016, el juez del tribunal de distrito de EU, Robert Sweet, rechazó la moción de Maxwell para desestimar el caso.

Según ABC News, Clinton fue nombrado como "Doe 36" y se menciona en más de 50 de los documentos redactados.

Giuffre acusó a Maxwell y Epstein de ordenarle tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés y otros hombres.

Según WPBF, el príncipe Andrés ha negado que eso haya sucedido alguna vez.

Giuffre no alega que Clinton haya hecho nada malo, pero sostiene que lo conoció en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes, mientras que Clinton y Maxwell dicen que él nunca estuvo ahí.

Los registros de vuelo mantenidos por uno de los pilotos de Epstein mostraron que Clinton voló muchas veces en el avión de Epstein conocido como Lolita Express.

Los abogados de Clinton no se opusieron a que se hiciera público su nombre.

Y es posible que se revelen más detalles sobre el príncipe Andrés, cuando se revelen los documentos que involucran el testimonio de Jane Doe 162.

Según ABC News, Jane Doe 162 es una testigo que testificó que estaba con el príncipe Andrew, Maxwell y luego Giuffre, de 17 años, en la mansión de Epstein en Nueva York.

Clinton ha dicho que rompió relaciones con Epstein en 2005 después de que Epstein fuera acusado de llevar menores de edad a su casa de Palm Beach.

Después de que Epstein fuera arrestado en 2019, Clinton volvió a emitir una declaración, diciendo que no había hablado con Epstein "en más de una década" y que "nunca había estado en Little St James Island, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida" y "no sabe nada" sobre los crímenes de Epstein.