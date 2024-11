Revelan que Pepe Aguilar y Christian Nodal 'se odian a muerte'

'Pepe y Nodal se odian a muerte', y el drama se ha avivado después de que Cazzu, en una entrevista, desmintiera a la hija de Pepe Aguilar. Afirmó que no estaba al tanto de la relación entre Nodal y Ángela, revelando que, al igual que el resto del público, se enteró de su romance a través de las redes sociales, y confesó que su corazón se rompió al conocer la noticia.

El escándalo estalló cuando Nodal y Cazzu anunciaron su separación el 23 de mayo de 2023, y poco después, aparecieron imágenes de Nodal y Ángela juntos. Ambos confirmaron su romance en junio, y en julio contrajeron matrimonio.

Esto generó especulaciones sobre si su relación fue una consecuencia de un posible romance extramarital del intérprete de "De los besos que te di". Sin embargo, Ángela Aguilar defendió que Cazzu ya sabía de su relación y que llevaban meses juntos antes de hacer el anuncio público.

La cantante argentina intervino, asegurando que ella no estaba al tanto de la situación. Si resultara cierto lo que insinuaba Aguilar, la historia sería aún más perturbadora, ya que Nodal y ella habrían estado juntos durante el embarazo o postparto de Cazzu.

Durante el programa Chisme No Like, presentado por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se reveló que Nodal había intentado desmentir las acusaciones. Sin embargo, se alegó que Pepe Aguilar había instruido a Ángela para que exigiera a su esposo limpiar su imagen, dado que entre ellos no existe comunicación.

“Pepe Aguilar y Christian Nodal se odian a muerte, están en un momento de los más delicados”, comentó Javier Ceriani.

El conductor también afirmó que "la mamá de Nodal sabe que Ángela Aguilar va a destruir a su hijo", señalando que lo más preocupante es que Christian Nodal estaría siendo controlado por la familia Aguilar.

Se supo que Pepe y Leonardo Aguilar incluso se habrían unido a una transmisión en vivo para monitorear y aprobar lo que decía Nodal, mientras Ángela le daba instrucciones a su esposo.