Revelan las primeras imagenes de la segunda temporada de The Last of Us

Se han revelado las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie The Last Of Us, y así lucen sus personajes principales.

Fue en el año 2023 cuando HBO sorprendió al público con la primera temporada de The Last of Us, protagonizada por el actor Pedro Pascal y Bella Ramsey, ganando gran popularidad entre el público.

Ahora, esta serie basada en la saga de videojuegos homónima de Naughty Dog y PlayStation, está por estrenar su segunda temporada, y por fin sus fanáticos han logrado ver como se verán 'Joel' y 'Ellie' en esta nueva temporada.

De acuerdo con las imágenes que fueron lanzadas en la presentación del evento Warner Bros. Discovery Upfront en Nueva York, se ha logrado ver el paso de los años de sus protagonistas.

En las imágenes, Pedro Pascal, quien da vida a 'Joel', aparece con el cabello más canoso y el semblante más firme y serio, mientras que de parte de 'Ellie' su rostro ya no es el de una niña, sino de una joven adulta, con esto muestran la diferencia de años entre la primera y la segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025 a través de Max, antes HBO. Aún se desconoce el día exacto de su lanzamiento.