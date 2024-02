Revelan fotos 'prohibidas' del primer matrimonio de Meghan Markle

No es un secreto que la familia real británica no atraviesa por su mejor momento anímico luego de darse a conocer el diagnóstico de cáncer que enfrenta el rey Carlos III y la operación abdominal de Kate Middleton, por si eso no fuera suficiente, el nombre de Meghan Markle nuevamente reluce en los tabloides por la filtración de unas fotos.

Se trata de unas postales "prohibidas" que corresponden a la primera boda de la duquesa de Sussex con el productor Trevor Engelson, enlace matrimonial celebrado en Jamaica durante octubre de 2011, tan solo siete años antes de casarse con el príncipe Harry en el castillo de Windsor.

Aunque Meghan Markle nunca ha negado su pasado como actriz, saltando a la fama por participar en la serie Suits, su fugaz matrimonio con el productor estadounidense Trevor Engelson probablemente es un recuerdo que preferiría borrar de su historial, especialmente con la advertencia latente de la publicación de un libro de memorias donde su exesposo pueda contar su lado de la historia.

Mientras el rey Carlos III causa preocupación por su hermético estado de salud, la esposa del príncipe Harry se ha convertido en la portada de "Lecturas", revista española encargada de revelar las fotos nunca antes vistas de lo ocurrido en la boda de Meghan Markle y Trevor Engelson, de 47 años.

Recordemos que hace unos meses, dicha revista también expuso el encuentro que Genoveva Casanova y el rey Federico X de Dinamarca sostuvieron en Madrid, una publicación que generó gran revuelo a nivel mundial y que, hasta la fecha, sigue haciendo eco en los portales del periodismo del corazón.

De acuerdo con el reporte, la boda de Meghan Markle y Trevor Engelson fue celebrada en Jamaica durante octubre de 2011, un país que recientemente visitaron los duques de Sussex. La ceremonia fue rápida, tuvo lugar en Ocho Ríos, la decoración fue estilo bohemio y asistieron poco más de 100 invitados. "Está claro que le gente quería fiesta", expresó un insider, revelando que toda la celebración duró más de cuatro días.

En una de las fotos presentadas por la revista "Lecturas", la entonces pareja posó frente a la cámara mientras sostenían unas copas, lucían prendas en color blanco y probablemente fue capturada conforme avanzó la celebración, ya que ambos se veían ligeramente despeinados.

El reporte también indica que sus invitados, alrededor de 102 personas en total, fueron recibidos en su hotel con un regalo por parte de los novios, entre los elementos que pudieron encontrar había varios souvenirs y pequeñas dosis de marihuana.

Aunque la celebración seguramente fue memorable, la historia de amor entre Meghan Markle y Trevor Engelson terminó en 2013 cuando la actriz le pidió el divorcio vía remota tras mudarse a Canadá para filmar la serie "Suits". Posteriormente, Meghan encontró al príncipe Harry en su camino y el resto todos lo conocemos.

Trevor Jed Engelson es un director, productor y cazatalentos estadounidense, tiene 47 años y aseguran que tras su divorcio con Meghan Markle quedó sumamente devastado. Sin embargo, años más tarde volvió a encontrar el amor en Tracey Kurland, la heredera de Stanford L. Kurland, un fallecido multimillonario banquero.

Trevor y Tracey sorprendieron al comprometerse dos semanas después de la boda de Harry y Meghan. Se casaron en 2019 y actualmente viven felices en una mansión ubicada en Beverly Hills.

Trevor Jed Engelson y Tracey Kurland se convirtieron en papás de dos niñas, su primogénita Grace nació en noviembre de 2021 y Sienna Lee nació en noviembre de 2021. "Trevor adora a su mujer y a sus dos hijas pequeñas. Cuando está con ellas nunca deja de sonreír", expresó uno de sus amigos al tabloide británico "Daily Mail"