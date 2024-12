Revelan división y confrontaciones en la lectura del testamento de Silvia Pinal

La lectura del testamento de Silvia Pinal, realizada el pasado 17 de diciembre en la residencia de María Elena Galindo, estuvo marcada por tensiones familiares.

Según Gustavo Adolfo Infante, los asistentes se dividieron en tres “bandos”: el de Sylvia Pasquel, el de Alejandra Guzmán y el de Luis Enrique Guzmán. Una de las confrontaciones más relevantes habría sido protagonizada por Michelle Salas, quien reclamó a su tío Luis Enrique por un supuesto robo cometido contra Silvia Pinal en 2023, involucrando también a su hija Giordana.

El periodista señaló: “Michelle Salas le gritó a Luis Enrique Guzmán sobre el robo que hizo en 2023. Aunque él no respondió, se quedó en silencio mientras la acusación involucraba también a Giordana”.

A pesar del tenso momento, Michelle fue captada despidiéndose de Giordana y Schersa con gestos que evidenciaron cierta incomodidad.

Por otro lado, la exasistente de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, habría sido blanco de otro enfrentamiento. Según Infante, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se negaron a indemnizarla. “Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel le gritaron a Efigenia que no le iban a dar nada, pese a sus años de trabajo con doña Silvia”, aseguró el periodista.

No obstante, Efigenia figura en el testamento con un 5% de la valiosa colección de arte de Silvia Pinal. Este punto también fue confirmado por Pati Chapoy, quien indicó: “Efigenia está en el testamento junto con dos o tres amigos cercanos que después se darán a conocer”.

El valioso patrimonio de Silvia Pinal

Aunque no se han revelado todos los detalles oficiales del testamento, reportes de programas como Ventaneando, De Primera Mano y la revista TVNotas señalan que el patrimonio de Silvia Pinal incluye:

Una mansión en la colonia Pedregal de la Ciudad de México.

Una residencia en el puerto de Acapulco.

Edificios y estacionamientos en la Ciudad de México.

Una prestigiosa colección de arte que incluye obras de Diego Rivera.

Diversos objetos personales y dinero distribuido en cuentas bancarias.

Pati Chapoy comentó: “El testamento incluye propiedades, cuentas bancarias y, por supuesto, su colección de arte, una de las más importantes del país”.

La salida de los asistentes también dio lugar a especulaciones. Alejandra Guzmán, quien fue de las primeras en abandonar el lugar, declaró brevemente: “¿Qué quieren que les diga? Ahorita no les puedo decir nada, aún no. Gracias”. Mientras tanto, Sylvia Pasquel mostró su molestia por la presencia de los medios, pidiendo que no se grabara el momento.

La información sobre la lectura del testamento y los conflictos familiares proviene de programas como Ventaneando (TV Azteca) y De Primera Mano (Imagen Televisión), así como de las declaraciones de los periodistas Pati Chapoy, Gustavo Adolfo Infante y Alex Kaffie. También se incluyeron detalles publicados por la revista TVNotas.

Este episodio confirma las divisiones en la dinastía Pinal y deja abiertas muchas preguntas sobre cómo se resolverán las tensiones familiares en torno a la herencia de la diva del cine mexicano.