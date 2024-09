Retumbó el Grito en Torreón

El grito de "¡Viva México!" retumbó en la Plaza Mayor, donde cerca de 100 mil laguneros se dieron cita para celebrar el 214 aniversario de la Independencia del país, así como un año más de la ciudad de Torreón.

Desde antes de las 19:00 horas comenzaron a llegar los asistentes al espacio público, donde hubo amenidades antes de la ceremonia del Grito de Independencia y los conciertos que se presentarían más tarde. Familias completas lucían sus atuendos verde, blanco o rojos, las mujeres con vestidos y blusas con bordados, los hombres con gorros alusivos a la Fiesta Cívica, los niños emocionados llevaban globos, matracas, trompetas, pequeños trajes de mariachis y bigotitos falsos.

El ambiente en la plaza era festivo, cerca de una fuente un grupo de jóvenes entonaban canciones del folklore mexicano, por ahí se escuchaba Cielito Lindo, por allá El Son de la Negra o México Lindo y Querido. Las Banderas de México se ondeaban por toda la explanada, pequeñas, grandes y muy grandes.

Se instalaron filtros de revisión en los diferentes accesos para evitar ingreso de armas u objetos no permitidos. La vendimia no faltó y aunque los elementos de seguridad vigilaron que no se ingresara con bebidas alcohólicas a la Plaza Mayor, abundaban los bocadillos, antojitos mexicanos como sopes, tacos, gorditas, y otros no tanto, como hot dogs o panqueques.

La noche fue cayendo conforme fueron pasando las horas y la explanada se fue llenando de familias, parejas, torreonenses y también gomezpalatinos, lerdenses, laguneros finalmente, todos con el único deseo de pasarla bien y disfrutar de una Noche Mexicana al aire libre en el Centro de esta ciudad cumpleañera.

En ese ambiente de alegría y celebración, el 33 Batallón de Infantería tocó los tambores en punto de las 22:00 horas en la presidencia municipal y la escolta entregó el Lábaro Patrio al alcalde Román Alberto Cepeda González, quien apareció en las pantallas desde el balcón preparado para la ceremonia, para recordar a cada uno de los héroes que lucharon por la Independencia, sin olvidar el 117 aniversario de su querido Torreón.

El edil acompañado de su esposa, Selina Bremer, y sus hijos, recreó el Grito de Dolores y ondeó la Bandera tricolor, "¡Viva México! ¡Viva Torreón!", elevando el entusiasmo de los miles de asistentes, que devolvían el "¡Viva!", que retumbaba en la Plaza Mayor y sus alrededores, para luego tocar la campana tres veces, entonar respetuosamente el Himno Nacional Mexicano, junto con las autoridades civiles y militares, y posteriormente dar paso a un espectáculo de juegos pirotécnicos que llenaron el cielo de luces verdes, blancas y rojas.